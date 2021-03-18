Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам прийняти за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції. Це може сприяти зменшенню захворюваності на COVID-19.

Відповідний документ розглянули 17 березня 2021 року на засіданні Комітету. Зокрема, законопроєкт пропонує доповнити статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Мовиться про встановлення відповідальності за нехтування обов'язковою самоізоляцією та обсервацією, якщо це не призвело до поширення хвороби.

У Комітеті переконані, що прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню кількості випадків інфікування на коронавірус.

Зверніть увагу! На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, весняна хвиля COVID-19 триватиме до кінця квітня 2021 року. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні наразі запроваджувати не планують.

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