Комитет Верховной Рады предлагает наказывать за нарушение самоизоляции
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять за основу законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции. Это может способствовать уменьшению заболеваемости COVID-19.
Источник:Верховная Рада
Соответствующий документ рассмотрели 17 марта 2021 года на заседании Комитета. В частности, законопроект предлагает дополнить статью Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Говорится об установлении ответственности за пренебрежение обязательной самоизоляцией и обсервацией, если это не привело к распространению болезни. Тогда нарушитель отделается только штрафом от 3 400 до 8 500 гривен.
В Комитете убеждены, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению количества случаев инфицирования коронавирусом.
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