Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять за основу законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции. Это может способствовать уменьшению заболеваемости COVID-19.

Соответствующий документ рассмотрели 17 марта 2021 года на заседании Комитета. В частности, законопроект предлагает дополнить статью Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Говорится об установлении ответственности за пренебрежение обязательной самоизоляцией и обсервацией, если это не привело к распространению болезни. Тогда нарушитель отделается только штрафом от 3 400 до 8 500 гривен.

В Комитете убеждены, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению количества случаев инфицирования коронавирусом.

Обратите внимание! По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, весенняя волна COVID-19 продлится до конца апреля 2021 года. В то же время общенациональный локдаун в Украине пока вводить не планируют.

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