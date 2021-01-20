Комитет Рады будет просить КСУ проверить, подходит ли Тупицкий на должность председателя суда
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выдвинет обращение в Конституционный Суд. Оно предусматривает проверку судом компетентности Александра Тупицкого.
Решение насчет соответствующего обращения комитет поддержал на заседании 20 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.
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Обращение касается рассмотрения вопроса о соответствии председателя КСУ Тупицкого требованиям, которые Конституция и закон О Конституционном суде выдвигают к судье КСУ.
В частности, относительно соответствия Тупицкого критерию "высокие моральные качества" и его соответствия занимаемой должности,
– подчеркнули в комитете.
Дело Тупицкого: главное
- Судью подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий должен был прийти в офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.
- Однако судья не явился, поэтому подозрение ему прислали по почте.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности.
- Заметим, именно под руководством Тупицкого КСУ отменил закон об ответственности за ложь в декларациях.
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