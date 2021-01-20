Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выдвинет обращение в Конституционный Суд. Оно предусматривает проверку судом компетентности Александра Тупицкого.

Решение насчет соответствующего обращения комитет поддержал на заседании 20 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

К теме Ушел, но обещал вернуться: Тупицкого опять не впустили на работу в КСУ

Обращение касается рассмотрения вопроса о соответствии председателя КСУ Тупицкого требованиям, которые Конституция и закон О Конституционном суде выдвигают к судье КСУ.

В частности, относительно соответствия Тупицкого критерию "высокие моральные качества" и его соответствия занимаемой должности,

– подчеркнули в комитете.

Дело Тупицкого: главное

Судью подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

28 декабря 2020 года Тупицкий должен был прийти в офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.

Однако судья не явился, поэтому подозрение ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности.

Заметим, именно под руководством Тупицкого КСУ отменил закон об ответственности за ложь в декларациях.



Главное про Александра Тупицкого / Инфографика 24 канала