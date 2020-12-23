Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выразил недоверие действующему министру обороны Андрею Тарану. Соответствующее письмо уже направили Владимиру Зеленскому.

Это подтвердил член комитета Сергей Рахманин из фракции "Голос". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Ранее фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с должности.

Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью председателя комитета направили президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности,

– пояснил Рахманин.

Почему Таран должен уйти в отставку: позиция "Голоса"

Партия "Голос" требует от Владимира Зеленского внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана. По мнению политсилы, действующий глава Минобороны не справился со своими обязанностями в состоянии войны.

В чем обвиняют Тарана

В "Голосе" отмечают, что Таран несет персональную ответственность за:

фактический срыв ряда оборонных контрактов;

вероятный срыв государственного оборонного заказа 2021 года;

ненадлежащее исполнение контрактов в рамках ГОЗ;

свертывания реформ в Вооруженных силах Украины и торможения критических законодательных инициатив.

Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины,

– отметил Рахманин.

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Что известно об Андрее Таране

Он родился 4 марта 1955 года в немецком Франкфурте-на-Одере в семье военного. В 1970-х годах окончил Киевское зенитное ракетное инженерное училище, где получил специальность военного инженера-радиотехника.

С 1992 года Андрей Таран служил в центральном аппарате Минобороны, через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны.

через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны. В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016-го.

В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

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