Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выразил недоверие действующему министру обороны Андрею Тарану. Соответствующее письмо уже направили Владимиру Зеленскому.
Это подтвердил член комитета Сергей Рахманин из фракции "Голос". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Ранее фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с должности.
Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью председателя комитета направили президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности,
– пояснил Рахманин.
Почему Таран должен уйти в отставку: позиция "Голоса"
Партия "Голос" требует от Владимира Зеленского внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана. По мнению политсилы, действующий глава Минобороны не справился со своими обязанностями в состоянии войны.
В чем обвиняют Тарана
В "Голосе" отмечают, что Таран несет персональную ответственность за:
- фактический срыв ряда оборонных контрактов;
- вероятный срыв государственного оборонного заказа 2021 года;
- ненадлежащее исполнение контрактов в рамках ГОЗ;
- свертывания реформ в Вооруженных силах Украины и торможения критических законодательных инициатив.
Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины,
– отметил Рахманин.
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Что известно об Андрее Таране
- Он родился 4 марта 1955 года в немецком Франкфурте-на-Одере в семье военного. В 1970-х годах окончил Киевское зенитное ракетное инженерное училище, где получил специальность военного инженера-радиотехника.
- С 1992 года Андрей Таран служил в центральном аппарате Минобороны, через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны.
- В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016-го.
- В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.
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