Не нашли оснований: Комитет Рады решил не наказывать Киву, который обругал журналиста
Комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы отказался наказывать нардепа от ОПЗЖ Илью Киву за оскорбление журналиста Даниила Мокрика. Ведомство не нашло для этого правовых оснований.
Источник:Комитет Верховной Рады
Детали решения Комитета
В решении говорится о том, что регламент не предусматривает порядка урегулирования конфликта между нардепом и другим лицом, который произошел за пределами сессионного зала.
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Члены комитета рассмотрели обращение 3 нардепов относительно инцидента между Кивой и журналистом Bihus.info Даниилом Мокриком, а также письмо самого журналиста.
Мокрик просил "принять меры в соответствии с предоставленными полномочиями в связи с фактами использования народным депутатом Кивой при исполнении служебных обязанностей нецензурной брани".
Комитет не нашел правовых оснований для наказания народного депутата Кивы по его неэтичное поведение во время общения с журналистом-расследователем проекта Bihus.info Даниилом Мокриком в прошлом месяце,
– говорится в решении.
Члены комитета отметили, что если бы такая ситуация произошла между нардепами, то виновника могли бы наказать недопуском на максимум 5 пленарных заседаний.
А так, Комитет лишь ограничился напоминанием Киве о необходимости соблюдения норм морали и уважения к окружающим. Кстати, ему также присылали письмо с требованием объяснить инцидент, однако нардеп его проигнорировал.
Что известно о конфликте Кивы и Мокрика
- Журналист проводит расследование, поэтому в Раде пытался поставить нардепу вопросы. Кива на это ответил в очень нецензурной форме. Он посоветовал Мокрику запихнуть все справки от СБУ в ж*пу.
- Кроме того, досталось и руководителю Bihus.info Денису Бигусу. Его Кива назвал "пид*расом и гомосексуалистом".
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