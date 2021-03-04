Комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы отказался наказывать нардепа от ОПЗЖ Илью Киву за оскорбление журналиста Даниила Мокрика. Ведомство не нашло для этого правовых оснований.

Детали решения Комитета

В решении говорится о том, что регламент не предусматривает порядка урегулирования конфликта между нардепом и другим лицом, который произошел за пределами сессионного зала.

Актуально Нардеп Илья Кива назвал журналиста пи*арасом и посоветовал засунуть справки в одно место: видео 18+

Члены комитета рассмотрели обращение 3 нардепов относительно инцидента между Кивой и журналистом Bihus.info Даниилом Мокриком, а также письмо самого журналиста.

Мокрик просил "принять меры в соответствии с предоставленными полномочиями в связи с фактами использования народным депутатом Кивой при исполнении служебных обязанностей нецензурной брани".

Комитет не нашел правовых оснований для наказания народного депутата Кивы по его неэтичное поведение во время общения с журналистом-расследователем проекта Bihus.info Даниилом Мокриком в прошлом месяце,

– говорится в решении.

Члены комитета отметили, что если бы такая ситуация произошла между нардепами, то виновника могли бы наказать недопуском на максимум 5 пленарных заседаний.

А так, Комитет лишь ограничился напоминанием Киве о необходимости соблюдения норм морали и уважения к окружающим. Кстати, ему также присылали письмо с требованием объяснить инцидент, однако нардеп его проигнорировал.

Что известно о конфликте Кивы и Мокрика