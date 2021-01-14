Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300: детали
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 января рекомендовал сократить общее количество нардепов до 300 человек. Сейчас Совет формируют 450 народных избранников.
Как голосовали члены комитета
Предложение о сокращении количества нардепов поддержали 17 из 22 членов комитета. Об этом сообщает 24 канал.
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Против проголосовал 1 нардеп.
Воздержались – 5 народных избранников.
Львиную долю голосов "за" дали парламентарии из "Слуги народа".
Что было раньше
- Законопроект о сокращении числа парламентариев в Раде президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение еще в 2019 году.
- Впоследствии Конституционный Суд Украины признал, что этот законопроект соответствует Конституции, однако вызывает определенные оговорки.
- В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект.
- В 2020 году вопрос о сокращении народных избранников до 300 человек вошел во всеукраинский опрос, который инициировал президент Зеленский. В "Слуге народа" впоследствии заявили, что инициативу поддержали около 90% опрошенных.
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