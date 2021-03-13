На заседании регламентного комитета Верховной Рады 15 марта вынесут предложение о создании новой Временной следственной комиссии. Она будет расследовать историю с "вагнеровцами", а также записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал на брифинге после съезда партии.

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Новая ВСК по делу вагнеровцев

По словам нардепа, группы "Довира" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа –За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию. Однако фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.

Арахамия добавил, что парламентский комитет 15 марта рассмотрит создание комиссии. Он надеется, что ВСК все же заработает.

Справка. В начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками ППК "Вагнера" ​​в Беларуси. Однако эту комиссию до сих пор не создали.

Кроме того, комиссия будет расследовать записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.

Напомним, в начале марта 2021 года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве сделки относительно "вагнеровцев" будут в ближайшее время, ведь дело активно расследуют.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко

29 июля в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера". Местные власти заявляли тогда, что они прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.

Часть из задержанных в базе "Миротворца" – они воевали на Донбассе на стороне России. Именно России всех вагнеровцев Беларусь и отдала, проигнорировав запрос Украины об экстрадиции.

Почти сразу в СМИ появилась информация, что боевиков ППК "Вагнера" ​​на самом деле планировала задержать Украина. Однако спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.

Глава ОП Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу. Мол, "нечего бояться и скрывать".

Разговор Медведчука и Суркова: основное