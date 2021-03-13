Комитет Рады 15 марта рассмотрит создание ВСК по делу вагнеровцев, – Арахамия
На заседании регламентного комитета Верховной Рады 15 марта вынесут предложение о создании новой Временной следственной комиссии. Она будет расследовать историю с "вагнеровцами", а также записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал на брифинге после съезда партии.
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Новая ВСК по делу вагнеровцев
По словам нардепа, группы "Довира" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа –За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию. Однако фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.
Арахамия добавил, что парламентский комитет 15 марта рассмотрит создание комиссии. Он надеется, что ВСК все же заработает.
Кроме того, комиссия будет расследовать записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.
Напомним, в начале марта 2021 года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве сделки относительно "вагнеровцев" будут в ближайшее время, ведь дело активно расследуют.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- 29 июля в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера". Местные власти заявляли тогда, что они прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.
- Часть из задержанных в базе "Миротворца" – они воевали на Донбассе на стороне России. Именно России всех вагнеровцев Беларусь и отдала, проигнорировав запрос Украины об экстрадиции.
- Почти сразу в СМИ появилась информация, что боевиков ППК "Вагнера" на самом деле планировала задержать Украина. Однако спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.
- Глава ОП Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу. Мол, "нечего бояться и скрывать".
Разговор Медведчука и Суркова: основное
- В конце февраля издание "Цензор.нет" обнародовало резонансную аудиозапись телефонного разговора. Который состоялся еще в 2014 году.
- На записи 2 мужчин, которых СМИ назвало Виктором Медведчуком и бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, обсуждали проблему Крыма и обмен пленными.
- В Офисе Президента вскоре после обнародования заявили, что не сомневаются в подлинности этих записей.
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