Правоохранительный комитет 27 января поддержал законопроект №4392, который дает возможность генеральному прокурору передавать дела из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что "за" проголосовали 18 членов комитета.

Источник: 24 канал

Полное название проекта закона – "О внесении изменений в законодательство Украины об админправонарушениях, уголовного законодательства относительно деятельности Службы безопасности Украины".

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Если законопроект поддержат в Раде, то генпрокурор сможет забрать дело в НАБУ с согласия своего заместителя – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Александра Устинова сообщила, что против принятия этого проекта закона в комитете голосовали лишь представители "Голоса". Зато поддержали его 18 нардепов, включая представителей ОПЗЖ.

Документ могут вынести на рассмотрение в зал уже на следующей неделе, – Устинова

По мнению нардепа, законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов уже на следующей неделе. И добавила, что членам комитета говорили, что документ очень нужный, ведь уже приняли проект закона о разведке.

А этот регулирует дополнительные вопросы в уголовно-процессуальном кодексе. И без него разведка в Украине не сможет заработать,

– отметила член правоохранительного комитета.

Она также подчеркнула, юристы говорят о том, что этот законопроект является прямой угрозой для независимости НАБУ. Ведь фактически теперь Антикоррупционное бюро не будет независимым, потому что любое дело можно будет забрать и отдать в СБУ.

"И это разваливает независимость антикоррупционной системы, которая до этого не была зависимой от генерального прокурора", – рассказала Устинова.

Устинова: нам говорили о предохранителях в этом законопроекте

По словам нардепа, во время заседания комитета были приведены доводы о наличии в законопроекте предохранителей, чтобы Венедиктова или иной генпрокурор не злоупотребляли возможностью передачи дел в СБУ. То есть, нужно согласование руководителя САП.

Но я напомнила, что руководитель САП – заместитель генпрокурора. Я себе слабо представляю, как руководитель должен прийти к своему заместителю и с ним согласовывать действия,

– добавила она.

Устинова отметила, что законопроект, в котром прописана эта норма, позиционируется как технический к основному документу, касающемуся реформы СБУ.

"Но мы прекрасно понимаем, что вместо принятия технического проекта закона, призванного помочь реформе СБУ, нам в очередной раз всучили политическое решение. Чтобы иметь возможность забрать любое дело с НАБУ и похоронить его в СБУ", – подытожила она.