Комитет избирателей назвал главных прогульщиков Рады: кто в "лидерах"
В Комитете избирателей Украины проанализировали посещение парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады во время 4 сессии. Главными прогульщиками стали народные депутаты группы "За майбутнє".
Источник:Фейсбук КИУ
Длилась 4 серия парламента с сентября 2020 года по январь 2021 года. Уже традиционно некоторые депутаты пропустили большое количество заседаний в это время.
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Кто больше всего пропустил заседаний Рады
- парламентарии группы "За майбутнє" – в среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировалась только треть депутатов группы – 36%;
- народные депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" – в Раду ходили 40% представителей политсилы;
- у депутатов "Батькивщины" показатели посещения на уровне 51%;
- высокие результаты у депутатов группы "Довіра" и фракции "Голос". В среднем заседания посещали 56% депутатов группы "Довіра" и 58% депутатов "Голоса";
- лидерами по посещениям Рады стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги народа". В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 63% депутатов "ЕС" и 62% представителей "Слуги народа".
Что о прогульщиках говорят в Комитете избирателей
Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что 4 сессия Рады оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение нее народные депутаты работали только 28 сессионных дней, посещаемость также ухудшилась.
С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть нардепов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой – осенью ухудшилась ситуация с коронавирусом,
– объяснил Кошель.
В то же время, несмотря на это, перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп фактически не изменился. Председатель КСУ отметил, что некоторые депутаты безответственно относятся к выполнению своих обязанностей и игнорируют пленарные заседания.
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