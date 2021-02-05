В Комитете избирателей Украины проанализировали посещение парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады во время 4 сессии. Главными прогульщиками стали народные депутаты группы "За майбутнє".

Длилась 4 серия парламента с сентября 2020 года по январь 2021 года. Уже традиционно некоторые депутаты пропустили большое количество заседаний в это время.

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Кто больше всего пропустил заседаний Рады

парламентарии группы "За майбутнє" – в среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировалась только треть депутатов группы – 36%;

– в среднем в течение сессии на пленарные заседания народные депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" – в Раду ходили 40% представителей политсилы;

– в Раду ходили у депутатов "Батькивщины" показатели посещения на уровне 51%;

показатели посещения на уровне высокие результаты у депутатов группы "Довіра" и фракции "Голос". В среднем заседания посещали 56% депутатов группы "Довіра" и 58% депутатов "Голоса";

В среднем заседания лидерами по посещениям Рады стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги народа". В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 63% депутатов "ЕС" и 62% представителей "Слуги народа".

Что о прогульщиках говорят в Комитете избирателей

Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что 4 сессия Рады оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение нее народные депутаты работали только 28 сессионных дней, посещаемость также ухудшилась.

С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть нардепов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой – осенью ухудшилась ситуация с коронавирусом,

– объяснил Кошель.

В то же время, несмотря на это, перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп фактически не изменился. Председатель КСУ отметил, что некоторые депутаты безответственно относятся к выполнению своих обязанностей и игнорируют пленарные заседания.