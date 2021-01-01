Комендантский час во Франции: власти введут новые ограничения в регионах
Во Франции введут комендантский час с целью противодействия распространению COVID-19 – с 18 часов. Соответствующие меры будут касаться 15 регионов страны.
Решение вступит в силу со 2 января 2021 года. Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает Euronews.
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Он отметил, что меры по комендантскому часу не будут касаться таких французских городов как:
- Париж;
- Лион;
- Марсель.
На их территории будут действовать установленные ранее ограничения – с 20:00 до 06:00. Однако Ниццы и Реймса введение комендантского часа с 18:00 – будет касаться.
Вирус продолжает циркулировать во Франции с диспропорцией между территориями,
– пояснил Атталь, уточнив, что список соответствующих регионов будет пересмотрен через неделю.
Он добавил, что в случае, если ситуация на определенных территориях ухудшится, власть будет принимать необходимые решения.
В то же время спикер французского правительства отметил, что комендантский час будет действовать на всей территории соответствующих департаментов, без разницы между городами и сельской местностью.
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