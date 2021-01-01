Во Франции введут комендантский час с целью противодействия распространению COVID-19 – с 18 часов. Соответствующие меры будут касаться 15 регионов страны.

Решение вступит в силу со 2 января 2021 года. Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает Euronews.

К теме Во Франции полиция разогнала нелегальную новогоднюю вечеринку: есть раненые – видео

Он отметил, что меры по комендантскому часу не будут касаться таких французских городов как:

Париж;

Лион;

Марсель.

На их территории будут действовать установленные ранее ограничения – с 20:00 до 06:00. Однако Ниццы и Реймса введение комендантского часа с 18:00 – будет касаться.

Вирус продолжает циркулировать во Франции с диспропорцией между территориями,

– пояснил Атталь, уточнив, что список соответствующих регионов будет пересмотрен через неделю.

Он добавил, что в случае, если ситуация на определенных территориях ухудшится, власть будет принимать необходимые решения.

В то же время спикер французского правительства отметил, что комендантский час будет действовать на всей территории соответствующих департаментов, без разницы между городами и сельской местностью.

Справка. 10 декабря во Франции решили ввести комендантский час на период праздников из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Его ввели с 20 вечера до 6 утра, в случае нарушения – штраф в размере 135 евро.