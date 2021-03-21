Командир 93-й ОМБр Дмитрий Брижинский считает, что предотвратить оккупацию Луганска в 2014 году можно было. Однако в то время не хватало сил и вооружения.

Чтобы противостоять российской орде нужен был поменьшей мере еще один кадровый батальон. Однако, рассказывает Брижинский, если бы дополнительные силы бросили на Луганск, Украина могла потерять Харьков.

К теме Сдуру продвинуться вперед мы всегда можем, – командир Брижинский

При каком условии удалось бы взять Луганск

Командир бригады "Холодный Яр" рассказал: когда "закрыли" Хрящеватое и Новосветловку, резко сократились обстрелы. Буквально ни одного выстрела не было, хотя до этого ежедневно обстреливали.

Были ли реальные шансы отбить Луганск летом 2014? Думаю, что были. Если бы в тот момент на том направлении был еще один нормальный кадровый батальон, мне кажется, Луганск мы взяли бы,

– заявил Брижинский.

Однако тогда не хватало военных. "Айдар", по словам комбрига, тогда буквально разрывали. Не хватало активного подразделения, которое могло бы выдвигаться вперед.

Угроза потерять Харьков

Можно было перебросить силы 92 бригады. Тогда она прикрывала Харьков. Однако Брижинский отмечает: перебросить ее оттуда на Луганск был бы, вероятно, очень трудным решением

Что произошло бы, если бы и Харьков тогда захватили? Тогда все в районе Луганска и Донецка вообще остались бы в окружении,

– рассказал комбриг.

Оккупация Луганска: главное

1 марта Луганский областной совет принял решение о признании нелегитимными центральные органы исполнительной власти Украины.

Марионеточная "Луганская народная республика" была провозглашена 27 апреля 2014 года группой лиц, захвативших здание управления СБУ в Луганской области.

11 мая 2014 года состоялся фейковый "референдум" о суверенитете Луганской народной республики.

С апреля по сентябрь 2014 года продолжались бои за Луганский аэропорт. С начала вооруженного конфликта на Донбассе он был взят под контроль силами АТО.

В результате наступления регулярных российских войск, оперативная группа защитников аэропорта попала в окружение. 1 сентября украинские военные покинули аэропорт.

Контроль над Луганском получили российские оккупационные войска.

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