Сдуру продвинуться вперед мы всегда можем, – командир Брижинский
Командир 93-й ОМБр Дмитрий Брижинский объяснил, почему военные на Донбассе не продвигаются вперед, хотя имеют для этого все средства. Мол нужно учитывать то, какие жертвы могут пойти на продвижение.
Источник:"Цензор Нет"
Командир бригады "Холодный Яр" отмечает: взять дополнительные три километра и продвинуться – можно. Однако отмечает, что нужно взвесить все критерии и обстоятельства.
Кстати Отжимают – а мы ничего не делаем, – Брыжинский о том, почему украинцы не стреляли в Крыму
"Какая цена вопроса"
Командир отмечает: с 93 бригадой неоднократно продвигались вперед. В информпространстве много манипулируют на тему того, что перемирие и не позволяют стрелять. Однако он подчеркивает: сущность всегда в другом – какова цена вопроса атаки, что это даст армии?
Стоят те или иные пять метров возможной гибели бойцов? Даже когда выполняешь какую-то задачу – все равно переживаешь, все равно продолжаешь думать, стоит ли контроль над участком человеческих жизней,
– признался Брижинский.
Комбаты всегда смотрят, оценивают, объявляют перспективы на том или ином участке, объясняют, что это даст – поэтому в штабе начинают думать. Но любые действия необходимо рассматривать и планировать и в контексте общенациональном, отмечает Брижинский.
Он отмечает: важно учесть: какие потери в ООС, какие потери у противника? Ежегодно война другая, и нужно идти в ногу со временем, а не оставаться в прошлом.
Продвинуться войско всегда может
Комбриг говорит: сторонник того, что противника нужно выбивать не лобовыми атаками, а заходить к нему в тыл, на фланги и выжимать его.
Сдуру продвинуться на три километра вперед мы всегда можем. Но потом встанет вопрос эвакуации раненых, подвоза боеприпасов. Поэтому, опять же, всегда надо взвешивать,
– отметил Брижинский.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 9 раз нарушали режим прекращения огня.
- Обстрелы зафиксировали у Южного, Шумов, Водяного, на Приазовье, Лебединского, Широкино.
- В результате обстрела 1 украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он погиб во время эвакуации в больницу.
Поделиться новостью