Командир 93-й ОМБр Дмитрий Брижинский объяснил, почему военные на Донбассе не продвигаются вперед, хотя имеют для этого все средства. Мол нужно учитывать то, какие жертвы могут пойти на продвижение.

Командир бригады "Холодный Яр" отмечает: взять дополнительные три километра и продвинуться – можно. Однако отмечает, что нужно взвесить все критерии и обстоятельства.

Кстати Отжимают – а мы ничего не делаем, – Брыжинский о том, почему украинцы не стреляли в Крыму

"Какая цена вопроса"

Командир отмечает: с 93 бригадой неоднократно продвигались вперед. В информпространстве много манипулируют на тему того, что перемирие и не позволяют стрелять. Однако он подчеркивает: сущность всегда в другом – какова цена вопроса атаки, что это даст армии?

Стоят те или иные пять метров возможной гибели бойцов? Даже когда выполняешь какую-то задачу – все равно переживаешь, все равно продолжаешь думать, стоит ли контроль над участком человеческих жизней,

– признался Брижинский.

Комбаты всегда смотрят, оценивают, объявляют перспективы на том или ином участке, объясняют, что это даст – поэтому в штабе начинают думать. Но любые действия необходимо рассматривать и планировать и в контексте общенациональном, отмечает Брижинский.

Он отмечает: важно учесть: какие потери в ООС, какие потери у противника? Ежегодно война другая, и нужно идти в ногу со временем, а не оставаться в прошлом.

Продвинуться войско всегда может

Комбриг говорит: сторонник того, что противника нужно выбивать не лобовыми атаками, а заходить к нему в тыл, на фланги и выжимать его.

Сдуру продвинуться на три километра вперед мы всегда можем. Но потом встанет вопрос эвакуации раненых, подвоза боеприпасов. Поэтому, опять же, всегда надо взвешивать,

– отметил Брижинский.

Ситуация на Донбассе: последние новости