У командующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родилась дочь: фото
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и глава Черниговской ОГА Анна Коваленко 11 января стали родителями. У них родилась девочка.
Младенца назвали Марией. Об этом Коваленко сообщила в фейсбуке.
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Коваленко опубликовала фото ручки ребенка и трогательно подписала фотографию.
Привет, Машенька! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы,
– добавила чиновница.
Пользователи соцсетей поздравили родителей в комментариях.
Что известно о супружеской чете Хомчака и Коваленко
- Пара поженилась в октябре 2020 года. Перед тем Хомчак и Коваленко полгода скрывали отношения.
- Кстати, пышной церемонии и свадьбы не устраивали. Молодожены просто расписались.
- Для 53-летнего Хомчака это второй брак, а для 29-летней Коваленко – первый.
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