Сергея Дроздова, которому объявили подозрение по делу крушения Ан-26 под Чугуевом, не задержали. Процессуальных оснований для этого нет.

Командующего Воздушных сил Сергея Дроздова подозревают в халатности. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Важно Падение Ан-26 под Чугуевом: ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил

По его словам, ни Дроздов, ни другие 2 подозреваемых не задержаны, потому что оснований для этого нет. При этом следствие ГБР не раскрыло информацию, о каких мерах пресечения для подозреваемых будет ходатайствовать.

Обратите внимание! Причиной падения АН-26, по версии следствия, является совокупность ошибочных решений экипажа самолета и воинской части, а также руководящего состава. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Что известно об авиакатастрофе под Чугуевом:

Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.

Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 и загорелся.

На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате авиакатастрофы на месте погибли 25 человек, один курсант скончался в больнице из-за ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.



Детали авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом / Инфографика 24 канала

Больше об авиакатастрофе под Чугуевом, ее причинах и расследовании трагедии – по ссылке.