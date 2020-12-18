Командующего Воздушных сил Дроздова не задерживали, – ГБР
Сергея Дроздова, которому объявили подозрение по делу крушения Ан-26 под Чугуевом, не задержали. Процессуальных оснований для этого нет.
Командующего Воздушных сил Сергея Дроздова подозревают в халатности. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.
Важно Падение Ан-26 под Чугуевом: ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил
По его словам, ни Дроздов, ни другие 2 подозреваемых не задержаны, потому что оснований для этого нет. При этом следствие ГБР не раскрыло информацию, о каких мерах пресечения для подозреваемых будет ходатайствовать.
Что известно об авиакатастрофе под Чугуевом:
- Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.
- Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 и загорелся.
- На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.
- В результате авиакатастрофы на месте погибли 25 человек, один курсант скончался в больнице из-за ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.
Детали авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом / Инфографика 24 канала
Больше об авиакатастрофе под Чугуевом, ее причинах и расследовании трагедии – по ссылке.
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