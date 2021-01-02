Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО перешло к Турции. Страна возглавила соответствующую группу 1 января 2021 года.

Силы сверхбыстрого реагирования НАТО (VJTF – 24 канал) в целом будут насчитывать 6 400 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

К теме Турция закрыла границы для Британии из-за мутировавшего штамма COVID-19

В то же время в заявлении Альянса отметили, что соответствующим силам переданы новейшие образцы турецких вооруженных машин, противотанковых ракет и гаубиц.

Также Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью примерно 4 200 военнослужащих. Кроме нее, свои войска предоставят США, Великобритания, Польша и Италия.

Турция вложила значительные средства в подразделение – одно из самых мобильных в НАТО – особенно в его логистику и планирование потребностей в боеприпасах,

– говорится в сообщении.

Что известно о силах высокой готовности НАТО