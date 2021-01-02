Командование силами высокой готовности НАТО перешло к Турции
Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО перешло к Турции. Страна возглавила соответствующую группу 1 января 2021 года.
Силы сверхбыстрого реагирования НАТО (VJTF – 24 канал) в целом будут насчитывать 6 400 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
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В то же время в заявлении Альянса отметили, что соответствующим силам переданы новейшие образцы турецких вооруженных машин, противотанковых ракет и гаубиц.
Также Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью примерно 4 200 военнослужащих. Кроме нее, свои войска предоставят США, Великобритания, Польша и Италия.
Турция вложила значительные средства в подразделение – одно из самых мобильных в НАТО – особенно в его логистику и планирование потребностей в боеприпасах,
– говорится в сообщении.
Что известно о силах высокой готовности НАТО
- В 2014 году во время саммита Альянса в Уэльсе – главы государств и главы правительств стран НАТО приняли решение о формировании Объединенных сил НАТО высокой готовности.
- Соответствующий шаг сделали в ответ на изменения в ситуации по безопасности, в частности, после действий России против Украины и роста напряженности на Ближнем Востоке.
- Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. В 2020 году группу возглавила Польша, в 2019 году – Германия.
- Особенность VJTF в ее боеготовности, которая предполагает то, что группа должна быть готова к передислокации в течение максимум 72 часов.
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