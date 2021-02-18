Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность служащих Медицинских сил Вооруженных сил Украины. За бюджетные 11 миллионов гривен они закупили аппараты искусственной вентиляции легких, непригодные к использованию.

Оперативники ГБР получили информацию, что в мае 2020 года представители командования Медицинских сил ВСУ осуществили закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Читайте также Задержали с поличным: полицейская попалась на взятке в 5 500 долларов Что известно о преступной схеме Стоимость закупки составила 11 миллионов гривен.

Однако комплектация и технические характеристики ИВЛ не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации.

тендерной документации. Это означает, что использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению невозможно. ГБР провело обыски: что нашли 16 февраля 2021 года следователи провели обыски по месту работы и жительства фигурантов дела на территории Киева.

на территории Киева. В результате изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность. Сейчас проводят необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

ГБР разоблачило преступную деятельность служащих Медсил ВСУ / Фото ГБР

Командование Медсил ВСУ закупило непригодные для использования аппараты ИВЛ / Фото ГБР