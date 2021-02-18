Командование Медсил ВСУ на 11 миллионов гривен закупило непригодные аппараты ИВЛ
Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность служащих Медицинских сил Вооруженных сил Украины. За бюджетные 11 миллионов гривен они закупили аппараты искусственной вентиляции легких, непригодные к использованию.
Источник:ГБР
Оперативники ГБР получили информацию, что в мае 2020 года представители командования Медицинских сил ВСУ осуществили закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Что известно о преступной схеме
- Стоимость закупки составила 11 миллионов гривен.
- Однако комплектация и технические характеристики ИВЛ не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации.
- Это означает, что использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению невозможно.
ГБР провело обыски: что нашли
- 16 февраля 2021 года следователи провели обыски по месту работы и жительства фигурантов дела на территории Киева.
- В результате изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Сейчас проводят необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
ГБР разоблачило преступную деятельность служащих Медсил ВСУ / Фото ГБР
Командование Медсил ВСУ закупило непригодные для использования аппараты ИВЛ / Фото ГБР
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