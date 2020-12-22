Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26.

В чем подозревают Глазунова

По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования. Об этом сообщает "Громадське".

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Командир разрешил проведение так называемых конвейерных полетов – когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. Прокуроры также отмечают, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок, также указывает на то, что количество людей на борту было превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты. Поэтому его не должны были допускать на борт. Также у него были проблемы с посадкой самолета, которые руководство должно было учесть.

Что сказал Глазунов

По словам подозреваемого, вес на борту самолета не был превышен, а решение о допуске Карманы принял не он. Также Глазунов объяснил, что в день катастрофы он не был командиром этого изменения, поэтому не мог контролировать полеты.

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Подозреваемый добавил, что у каждого из военных были парашюты и кислородные маски, а техническая проверка, мол, не дала бы результатов, поскольку поломка произошла, когда самолет набирал скорость.

С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов,

– сказал Глазунов.

Заметим, адвокат подозреваемого Сергей Рогозин просил не удовлетворять ходатайство прокуратуры о заключении Глазунова под стражу. Он уверял, что его подзащитный не планирует скрываться.

Обратите внимание! Ранее подозрение по делу Ан-26 объявили командующему Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Дроздову. Подробнее о трагедии – читайте здесь.





Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала