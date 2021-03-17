В апреле президент Владимир Зеленский будет праздновать вторую годовщину своей, возможно, главной победы в жизни. Он разгромил Петра Порошенко в первом туре президентских выборов. В "Слуге народа" будут предлагать Зеленскому второй раз побороться за президентское кресло.​

Об этом сообщили руководитель партии Александр Корниенко и руководитель фракции Давид Арахамия. Они заверили, что будут предлагать, однако решение – за самим Зеленским.

Интересно Готов переплыть Босфор, – Арахамия о том, что может сделать ради 2 каденции Зеленского

Во время предвыборной кампании в 2019 году тогда еще шоумен Владимир Зеленский обещал, что идет лишь на один срок. Но уже через год своего президентства передумал. Сказал, что одной каденции для воплощения всех обещаний не хватит, и если народ попросит – он может подумать и о второй.

Обещания Зеленского

Политолог Тарас Семенюк отметил, что главным обещанием Зеленского было завершение войны на Донбассе.

Он сказал, что если война не завершится – он уйдет и не будет держаться за кресло. Я четко помню, это прозвучало на стадионе во время дебатов с Порошенко,

– заметил Семенюк.

Однако, по его словам, даже если Зеленскому действительно удастся достичь сдвигов в вопросе войны и мира – для украинцев этого будет мало.

"Украинцев волнует вопрос мира, экономический достаток и, конечно, борьба с коррупцией. Все хотят какой-то стабильности, но, очевидно, трудно такую стабильность во время пандемии получить", – пояснил Семенюк.

Обычно все президенты начинают заявлять об амбициях на второй срок только на 3 году президентства. После этого последние 2 года активно работают на новую предвыборную кампанию.

Обратите внимание Когда Байден позвонит Зеленскому: есть несколько условий от США и ЕС

Что придумали в команде президента

Вероятно, о втором сроке его окружения заговорило уже сейчас, потому что политические оппоненты часто вменяют действующему президенту слабость и постоянно говорят об импичменте. Такое предположение высказал политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что в команде президента придумали 2 вещи:

"Во-первых, демонстрация решимости. По Медведчуку мы также увидели, что он не так слаб."

"Во-вторых, как опровергнуть тезис, что он уйдет? Другим тезисом – о том, что он пойдет на второй срок."

Заявления о втором сроке Зеленского политологи назвали фальстартом.

Рейтинг Зеленского

В то же время последние президентские рейтинги показали, что, несмотря на некоторое разочарование, Зеленский все еще имеет наивысшую поддержку в обществе.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, он снова набрал бы больше всего голосов в первом туре. За Зеленского готовы проголосовать 27,4% из тех, кто принял бы участие в выборах и определился с выбором.

Его главного соперника и предшественника Петра Порошенко готовы поддержать 19,7% опрошенных. Лидера ОПЗЖ Юрия Бойко – 17,1%.



За кого готовы проголосовать украинцы / Источник: Центр Разумкова / Инфографика 24 канала