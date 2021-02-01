Команда Владимира Зеленского пообещала обществу, донорам и стратегическим партнерам наконец решить ключевые проблемы нашего судопроизводства. И вот 27 января комитет парламентами руками "слуг" предложил принять законопроект, который не просто не решает, а усугубляет эти проблемы и противоречит всем обещаниям президента.

Джерело: "Правосуддя по-новому" на 24 каналі

Про те, як команда Зеленського добиває судову реформу, всупереч усім своїм обіцянкам – читайте далі.

Читайте также Скандали з Тупицьким: чи вирішить звільнення глави КСУ конституційну кризу

Зеленський і "слуги" обіцяли судову реформу

Справжня судова реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок Зеленського та партії "Слуга народу". Минуло понад 1,5 роки, відколи команда Зеленського отримала всю повноту влади. Однак судова реформа ще навіть не затверджена. Натомість президент продовжував роздавати обіцянки.

У червні 2020 року Зеленський підписав меморандум з Міжнародним валютним фондом, де судова реформа – одна з умов отримання кредитування на 5 мільярдів доларів.

Згодом схожу угоду підписали з Європейським Союзом на 1,2 мільярда євро. Вона ратифікована парламентом і є частиною нашого законодавства.

Цим Україна зобов'язалась насамперед перезавантажити Вищу раду правосуддя. Влада визнала, що багато чинних членів ВРП – недоброчесні, та необхідний механізм їхнього звільнення та набір нових членів на прозорому і чесному конкурсі за участі міжнародних експертів.

У жовтні 2020 року Венеційська комісія розглянула законопроєкт щодо судової реформи. Вона повністю підтримала залучення міжнародників для формування ВККС, але дала ключову рекомендацію – не допустити збільшення повноважень нереформованої Вищої ради правосуддя стосовно ВККС.

Також Венеційці прямо зазначили, що необхідно якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Ради правосуддя, і лише після цього ставити питання про збільшення її повноважень.

6 листопада 2020 року президент з прем'єр-міністром гучно презентували Національну економічну стратегію 2030. У ній теж прямо записано про наявність недоброчесних членів ВРП та необхідність її перезавантаження.

Представлення Національної економічної стратегії: дивіться відео

У кінці 2020 року Офіс Президента звернувся до послів "Великої сімки" з проханням надати рекомендації щодо пріоритетних заходів у судовій реформі. І їх було надано.

А щоб уже ні в нікого не виникало сумнівів щодо позиції G7, вони пішли на безпрецедентний крок та 26 січня опублікували ці рекомендації. У них посли закликали владу, зокрема "терміново провести реформування ВРП як необхідну передумову для ефективної судової реформи".

К теме Як побороти корупцію в Україні та вирішити проблеми КСУ та ВСУ: дорожня карта реформ від G7

Здавалось би, за таких умов у команди Зеленського немає іншого вибору, як виконати власні обіцянки та ухвалити відповідний закон. Це ж вже просто власних виборців обманювати. Від цього залежить отримання кредитів, довіра інвесторів та підтримка найпотужніших держав світу. А у них пам'ять не така коротка як у виборців.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт, що суперечить обіцянкам влади

Проте вже наступного дня після публікації рекомендацій "Великої сімки" комітет Верховної Ради за головуванням Андрія Костіна та голосами "слуг народу" рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №3711, який повністю суперечить усім очікуванням та обіцянкам влади.

Що передбачає законопроєкт №3711? Проєкт закону нічого не говорить про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Пропоновані зміни взагалі не стосуються реформи ВРП. Більше того, депутати хочуть значно її посилити та повністю віддати їй формування нової ВККС, проти чого виступала Венеційська комісія.

Саме ВРП буде вирішувати, хто увійде у конкурсну комісію за обранням членів ВККС, визначатиме правила її роботи та умови конкурсу.

Також повністю нівелюється роль міжнародних експертів. Вони можуть бути членами комісії лише у перший рік її роботи. Потім їх квота переходить до Ради адвокатів, Ради прокурорів та Президії Академії правових наук.

Але якщо міжнародники з чимось не погодяться та не запропонують своїх представників, то влада не буде слухати їхні рекомендації, а одразу замінить їх прокурорами, адвокатами та науковцями. Тобто вони взагалі можуть не потрапити до конкурсної комісії.

Втім навіть якщо у комісію увійдуть міжнародники, то їхній вплив зводиться до мінімуму. Проєкт передбачає, що конкурс на членів ВККС буде проходити у 2 етапи. І комісія буде залучена лише на першому, для перевірки доброчесності кандидатів.

При цьому комісія має рекомендувати для наступного етапу не менше, ніж 32 особи. Тобто, навіть якщо у неї будуть претензії до доброчесності якихось кандидатів, вона вимушена буде їх рекомендувати, щоб виконати цю вимогу.

Ну і вже, щоб точно повністю контролювати цю комісію, проєкт передбачає, що забезпечувати її роботу може лише секретаріат ВРП.

Довідка. Коли формувався Вищий антикорупційний суд, то міжнародники мали свій секретаріат, який забезпечував їхню повну незалежність.

Наступний етап полягає у перевірці компетентності кандидатів. Його вже проводить ВРП самостійно без жодної участі конкурсної комісії.

Як це буде відбуватись – невідомо. Зрозуміло тільки те, що у ВРП з'являється необмежена можливість легко заблокувати небажаного кандидата.

Таким чином, поки Зеленський прямо визнає недоброчесність ВРП та обіцяє якнайшвидше її реформувати, його команда робить усе, щоб навпаки зберегти її та дати їй ще більший контроль над судовою владою. Досить складно повірити, що президент про це не знає.

До речі, багато депутатів правлячої партії розуміють, що це, м'яко кажучи, не відповідає обіцянкам. Але розводять руками.

Мовляв, зараз суддів катастрофічно не вистачає, справ дуже багато, у судовій системі колапс. Тому треба йти на компроміси і за будь-яку ціну запустити ВККС, а потім вже займатись ВРП.

Кадрова ситуація в судах наразі значно краща, ніж 3 роки тому

Так-от, це звичайна маніпуляція. Стан з кадрами у судах дійсно поганий. Однак зараз ситуація навіть краща, ніж була 3 роки тому, коли ВККС працювала.

Сьогодні у нас є 5 тисяч суддів з повноваженнями. А у 2017 році фактично здійснювало правосуддя лише 4 679 суддів.

Зверніть увагу! У 2018 році близько 2 тисяч суддів обіймали посади, але не мали повноважень. Зараз таких 394. Ще у серпні 2018 року у 23 судах взагалі не було суддів з повноваженнями. Тепер таких майже не залишилось. У 2016 році понад половина вакансій не були заповнені у 219 судах. Щодо загальної кількості справ, то у 2020 році їх було навіть менше, ніж у 2017 та 2018 роках.

Більше того, саме попередня ВККС та чинна ВРП винні у тому, що у нас такий кадровий голод. ВККС замість того, щоб набирати нових суддів кинулась насамперед "відбілювати" старих.

А ВРП спершу роками тягнула з призначенням суддів, у яких закінчились повноваження. І досі не завершила призначення на посади кандидатів, яких рекомендувала ВККС ще 1,5 роки тому.

Советуем прочитать Всупереч Конституції: кому ВРП надала право довічно вершити правосуддя

Тому в цій ситуації найгірше, що можна зробити – дозволити недоброчесній ВРП сформувати новий склад ВККС. Тоді реформа буде безповоротно провалена, а судова система на десятки років наповниться сумнівними кадрами, яких вже не звільниш.

Це:

нове розчарування суспільства;

величезна дірка у бюджеті;

зіпсовані відносини зі стратегічними партнерами.

Зрештою саме цього прагне наш ворог, бо тоді ми стаємо легкою здобиччю та дуже ризикуємо потрапити у його вбивчі обійми.

Але ще не все втрачено. Я вірю, що в парламенті залишились депутати, які розуміють усі наслідки та не планують вбивати судову реформу своїми ж руками.

Закликаю вас не голосувати за цей проєкт та вимагати формування ВККС лише з одночасним перезавантаженням недоброчесної Вищої ради правосуддя. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.