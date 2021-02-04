Депутаты ОПЗЖ заявили, что готовят импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Так они отреагировали на санкции против своего коллеги Тараса Козака и блокировку его телеканалов.

Источник: фейсбук Юлии Мендель

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что украинское общество поддерживает решение закрыть пропагандистские медиаплатформы. Действия ОПЗЖ она назвала предсказуемыми.

Читайте также Низкие шансы у Порошенко, высокая поддержка ОПЗЖ и выгодное молчание Кличко: что показал рейтинг

"На ком-то шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, подрывающей политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента Президента", – отметила Мендель.

И подчеркнула, что решение СНБО, в основу которого легли конкретные предложения Рады и СБУ, является абсолютно законным. Оно соответствует действующей Конституции и действующему закону "О санкциях".

Мы не ожидали, что ОПЗЖ начнет заниматься национальными интересами Украины и защищать ее от пропагандистской агрессии России,

– подчеркнула пресс-секретарь президента.

По ее словам, заявления ОПЗЖ об импичменте у Зеленского расценивают как "риторическое и пиарное прикрытие защиты активов соруководителя этой политической структуры".

Мендель отметила, что депутаты этой политсилы стремятся спровоцировать скандал вокруг темы, которая объединила общество. Они наоборот стремятся к его расколу.

Она также добавила, что не нужно отождествлять свободу слова и произвол пропаганды, особенно – за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур.