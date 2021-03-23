В городе Боулдер штата Колорадо в понедельник, 22 марта, произошла массовая стрельба. Местные власти озвучили, что от рук нападавшего в продуктовой лавке города погибли 10 человек, в том числе один полицейский.

Правоохранитель первым прибыл на вызов 911 и получил смертельное ранение. Очевидцы рассказали местным телеканалам, что мужчина внезапно открыл огонь, спровоцировав панику среди покупателей.

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Когда на место приехала полиция, мужчина попытался выйти из здания. Стрельба и задержание продолжались почти час. Нападавшего идентифицировали. Им оказался 21-летний местный житель. Мотивы нападения пока не называют.

Кстати! Это уже вторая массовая стрельба в США за неделю. Неделю назад злоумышленник в штате Джорджия убил 8 человек – работников трех спа-салонов.

Совещание министров иностранных дел стран НАТО

В Брюсселе завершился первый день совещания министров иностранных дел стран Организации Североатлантического альянса. Это первая такая встреча после смены администрации Белого дома.

Госсекретарь Энтони Блинкин озвучил политику администрации Джо Байдена в отношении будущего альянса НАТО. Он заверил, что этот военный союз является приоритетом для США. Блинкин привез предложения по адаптации альянса к новым вызовам, в частности:

по сдерживанию Китая и России;

относительно климатических изменений;

по кибербезопасности;

по энергетической безопасности.

Он подчеркнул, что США не поддерживают проект "Северный поток-2". Блинкин планирует обсудить этот вопрос с немецким министром.

Беспокойство США по поводу вакцины

В США выразили обеспокоенность из-за данных испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которые она обнародовала накануне. Независимая экспертная группа, рассматривающая данные исследований, заявила, что компания могла использовать некоторую устаревшую информацию в отчете о своих клинических исследованиях, которые проходили в Штатах.

Заметим! После претензий США компания AstraZeneca заявила, что в течение 48 часов обнародует последнюю информацию об испытании своей вакцины против COVID-19.

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