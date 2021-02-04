Україна виграла у Стокгольмському арбітражі у справі Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці. У своєму позові вони вимагали стягнути з держави понад 6 мільярдів доларів.

Джерело: фейсбук Дениса Малюськи Судовий процес тривав майже 6 років. Стокгольмський арбітраж повністю відмовив у позові, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Раніше Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку" Новина доповнюється…