Олігарха Ігоря Коломойського публічно звинуватили у корупції. Тепер у США теж розслідують його оборудки.

Це означає, що він став менш впливовий. Про це в прямому ефірі сказав ексдепутат Сергій Лещенко.

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Він додав, що справа проти олігарха розслідувалася з різною динамікою. Тож, за його словами, ці розслідування в Україні та США – це сигнал, що на Коломойського вже ніхто не робить ставку.

Тому не треба його (Коломойського – 24 канал) боятися,

– сказав Лещенко.

Ексдепутат також розповів, що Коломойський погрожував людям – він міг подзвонити депутатам з "наїздами". Зараз ці погрози втрачають вагу.

"Це означає, що люди, які розслідують його діяльність, будуть менше його боятись і менше на це зважати", – пояснив Лещенко.

Лещенко: Санкції мають цільову аудиторію

Втім, варто розуміти, що сам Коломойський жодних документів не підписував, тож треба, щоб проти нього дали свідчення. Як зазначив Лещенко: саме ці санкції США мають певну цільову аудиторію:

депутати з так званої групи Коломойського;

слідчі;

спільники олігарха.

Довідка. Коломойський виводив гроші з українського "Приватбанку", отримував начебто кредити. Потім він ці гроші витрачав на купівлю нерухомості в США.

Дивіться відео: Лещенко про санкції Коломойському

США ввели санкції щодо Коломойського: коротко

США 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до Сполучених Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив олігарха у спробах підірвати демократію в Україні.



США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео: Лещенко про санкції Коломойському