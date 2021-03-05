Олигарха Игоря Коломойского публично обвинили в коррупции. Теперь в США тоже расследуют его сделки.

Это означает, что он стал менее влиятелен. Об этом в прямом эфире сказал экс-депутат Сергей Лещенко.

Внимание Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

Он добавил, что дело против олигарха расследовалось с разной динамикой. Поэтому, по его словам, эти расследования в Украине и США – это сигнал, что на Коломойского уже никто не делает ставку.

Поэтому не надо его (Коломойского – 24 канал) бояться,

– сказал Лещенко.

Экс-депутат также рассказал, что Коломойский угрожал людям – он мог позвонить депутатам с "наездами". Сейчас эти угрозы теряют вес.

"Это означает, что люди, которые расследуют его деятельность, будут меньше его бояться и меньше на это обращать внимание", – пояснил Лещенко.

Лещенко: Санкции имеют целевую аудиторию

Впрочем, стоит понимать, что сам Коломойский никаких документов не подписывал, поэтому надо, чтобы против него дали показания. Как отметил Лещенко: именно эти санкции США имеют определенную целевую аудиторию:

депутаты из так называемой группы Коломойского;

следователи;

сообщники олигарха.

Справка. Коломойский выводил деньги из украинского "Приватбанка", получал вроде бы кредиты. Потом он эти деньги тратил на покупку недвижимости в США.

Смотрите видео: Лещенко о санкциях Коломойскому

США ввели санкции в отношении Коломойского: коротко

США 5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, ему запретили въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил олигарха в попытках подорвать демократию в Украине.



США ввели санкции против Игоря Коломойского / инфографика 24 канала

Смотрите видео: Лещенко о санкциях Коломойскому