Коломойского уже не надо бояться, – Лещенко
Олигарха Игоря Коломойского публично обвинили в коррупции. Теперь в США тоже расследуют его сделки.
Источник:24 канал
Это означает, что он стал менее влиятелен. Об этом в прямом эфире сказал экс-депутат Сергей Лещенко.
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Он добавил, что дело против олигарха расследовалось с разной динамикой. Поэтому, по его словам, эти расследования в Украине и США – это сигнал, что на Коломойского уже никто не делает ставку.
Поэтому не надо его (Коломойского – 24 канал) бояться,
– сказал Лещенко.
Экс-депутат также рассказал, что Коломойский угрожал людям – он мог позвонить депутатам с "наездами". Сейчас эти угрозы теряют вес.
"Это означает, что люди, которые расследуют его деятельность, будут меньше его бояться и меньше на это обращать внимание", – пояснил Лещенко.
Лещенко: Санкции имеют целевую аудиторию
Впрочем, стоит понимать, что сам Коломойский никаких документов не подписывал, поэтому надо, чтобы против него дали показания. Как отметил Лещенко: именно эти санкции США имеют определенную целевую аудиторию:
- депутаты из так называемой группы Коломойского;
- следователи;
- сообщники олигарха.
Смотрите видео: Лещенко о санкциях Коломойскому
США ввели санкции в отношении Коломойского: коротко
- США 5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, ему запретили въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.
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США ввели санкции против Игоря Коломойского / инфографика 24 канала
Смотрите видео: Лещенко о санкциях Коломойскому
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