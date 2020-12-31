Антикоррупционер Виталий Шабунин считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова мешает НАБУ и САП нормально работать. А провал реформ Конституционного суда и в целом неэффективная борьба с коррупцией – результат влияния агентов Кремля.

Такое мнение глава организации "Центр противодействия коррупции" высказал в эфире 24 канала. Он в целом подытожил работу антикоррупционных органов в 2020 году.

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О КСУ

Самый большой скандал года в антикоррупционной сфере – это, конечно же, решение Конституционного суда о сносе системы электронных деклараций.

В 2021 год мы заходим с контролем ключевого суда Украины в руках олигарха Коломойского и российской агентуры, которые руками КСУ уже попытались уничтожить одну из ключевых реформ и готовятся уничтожить другие реформы, которые были формальным основанием сотрудничества с Западом,

– подчеркнул антикоррупционер.

Следовательно, присутствуют риски, что наше государство не получит международную помощь: ни финансовую, ни политическую, ни военную.

Справка. Конституционный Суд в октябре внес определенные изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, отменили наказание за ложь в декларациях и е-декларирование. Это повлекло возникновение в Украине конституционного кризиса.

О расследовании дел

По словам Шабунина, дела, которые уже расследуются, но на почти финальном этапе забирают в НАБУ. Так же будет и с "Приватбанком" Коломойского – документы готовы, но их до сих пор не подписывает генпрокурор, которая блокирует работу САП и НАБУ.

"Я не представляю, как все это может происходить без, как минимум, согласования с Зеленским. Поскольку нет официальных заявлений по этому поводу, то я не могу сделать другого вывода, кроме того, что это все происходит по его согласованию", – считает Шабунин.

О работе антикоррупционных органов и Деле Татарова

Он считает, что нет никакой борьбы между Антикоррупционным бюро, прокуратурой и судом. Есть борьба с этими органами и это яркая оценка их работы.

А именно: у них, незаконными решениями старых судей и неадекватными действиями генпрокурора Зеленского, забирают определяющие дела. Например, относительно заместителя Ермака Татарова,

– подчеркнул Шабунин.

Он пояснил: НАБУ вело расследование, Антикоррупционная прокуратура подписала подозрение, а одному из фигурантов определили меру пресечения. А после этого вмешались незаконные решения судов и генпрокурора.

Дело Татарова: что известно

Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Речь идет об убытках для государства в размере более 81 миллиона гривен.

18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову.

Максим Микитась – фигурант дела, застройщик. Он заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.

Офис генпрокурора впоследствии передал дело с НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.

Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Объясняли, что якобы "подозрение было необоснованное".

Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОП.

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Смотрите видео: Шабунин о работе антикоррупционных органов