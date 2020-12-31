Коломойский и российская агентура руками КСУ уничтожают реформы, – Шабунин
Антикоррупционер Виталий Шабунин считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова мешает НАБУ и САП нормально работать. А провал реформ Конституционного суда и в целом неэффективная борьба с коррупцией – результат влияния агентов Кремля.
Такое мнение глава организации "Центр противодействия коррупции" высказал в эфире 24 канала. Он в целом подытожил работу антикоррупционных органов в 2020 году.
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О КСУ
Самый большой скандал года в антикоррупционной сфере – это, конечно же, решение Конституционного суда о сносе системы электронных деклараций.
В 2021 год мы заходим с контролем ключевого суда Украины в руках олигарха Коломойского и российской агентуры, которые руками КСУ уже попытались уничтожить одну из ключевых реформ и готовятся уничтожить другие реформы, которые были формальным основанием сотрудничества с Западом,
– подчеркнул антикоррупционер.
Следовательно, присутствуют риски, что наше государство не получит международную помощь: ни финансовую, ни политическую, ни военную.
О расследовании дел
По словам Шабунина, дела, которые уже расследуются, но на почти финальном этапе забирают в НАБУ. Так же будет и с "Приватбанком" Коломойского – документы готовы, но их до сих пор не подписывает генпрокурор, которая блокирует работу САП и НАБУ.
"Я не представляю, как все это может происходить без, как минимум, согласования с Зеленским. Поскольку нет официальных заявлений по этому поводу, то я не могу сделать другого вывода, кроме того, что это все происходит по его согласованию", – считает Шабунин.
О работе антикоррупционных органов и Деле Татарова
Он считает, что нет никакой борьбы между Антикоррупционным бюро, прокуратурой и судом. Есть борьба с этими органами и это яркая оценка их работы.
А именно: у них, незаконными решениями старых судей и неадекватными действиями генпрокурора Зеленского, забирают определяющие дела. Например, относительно заместителя Ермака Татарова,
– подчеркнул Шабунин.
Он пояснил: НАБУ вело расследование, Антикоррупционная прокуратура подписала подозрение, а одному из фигурантов определили меру пресечения. А после этого вмешались незаконные решения судов и генпрокурора.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Речь идет об убытках для государства в размере более 81 миллиона гривен.
- 18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову.
- Максим Микитась – фигурант дела, застройщик. Он заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Офис генпрокурора впоследствии передал дело с НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.
- Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Объясняли, что якобы "подозрение было необоснованное".
- Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОП.
Больше о деле Татарова – читайте здесь.
Смотрите видео: Шабунин о работе антикоррупционных органов
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