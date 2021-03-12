Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он подчеркнул, что поддерживает введение санкций против украинских олигархов.

В частности, и те санкции, которые США ввели против бывших владельцев "Приватбанка". Об этом он заявил 12 марта.

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По его словам, Украина сейчас работает над тем, чтобы вернуть обратно из Соединенных Штатов заблокированные деньги.

"Работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в вопросах введения санкций фамилии не играют никакой роли.

Фамилии здесь не имеют никакой разницы – это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой,

– заявил он.

И добавил, важно одно – готовы ли олигархи работать законно и прозрачно. Или хотят ли они и дальше:

создавать монополии;

контролировать СМИ;

влиять на депутатов и других госслужащих.

"Первое – поддерживается, второе – заканчивается", – подытожил он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского: