Коломойский, Порошенко, Ахметов, – Зеленский поддерживает санкции и борьбу против олигархов
Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он подчеркнул, что поддерживает введение санкций против украинских олигархов.
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
В частности, и те санкции, которые США ввели против бывших владельцев "Приватбанка". Об этом он заявил 12 марта.
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По его словам, Украина сейчас работает над тем, чтобы вернуть обратно из Соединенных Штатов заблокированные деньги.
"Работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что в вопросах введения санкций фамилии не играют никакой роли.
Фамилии здесь не имеют никакой разницы – это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой,
– заявил он.
И добавил, важно одно – готовы ли олигархи работать законно и прозрачно. Или хотят ли они и дальше:
- создавать монополии;
- контролировать СМИ;
- влиять на депутатов и других госслужащих.
"Первое – поддерживается, второе – заканчивается", – подытожил он.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
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