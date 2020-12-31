Центр исследования коррупции и организованной преступности опубликовал рейтинг людей 2020 года, которые были вовлечены в сферу преступности и коррупции. Украинский олигарх Игорь Коломойский имел все шансы возглавить список, но этого не произошло.

Коломойского обошел президент Бразилии Жаир Болсонару. Рейтинг опубликовали на сайте OCCRP.

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Кто занял 2 и 3 место

После Болсонару еще 2 лидера:

президент Турции Реджеп Эрдоган;

президент США Дональд Трамп.



Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп / Фото коллаж 24 канала

Какова судьба Коломойского в рейтинге

Коломойский замкнул перечень финалистов. В центре отметили, что олигарх якобы получал ссуду от своего "Приватбанка" более чем 5 миллиардов доллларов, но его до сих пор не арестовали.

Теперь он лоббирует, чтобы вернуть себе контроль над банком после того, как государство спасло его,

– отметили в OCCRP.

Также там добавили, что Коломойский фигурирует таких историях:

корпоративные рейды;

мошенничество;

хищение государственных активов;

политические интриги;

представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Коховдо Арона Банкса, которые подрывали основы демократии ради личной выгоды.

Почему рейтинг возглавил Болсонару

Как отметили, президента Бразилии выбирали как антикоррупционного кандидата. Однако он, по словам представителей центра, окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду.



Жаир Болсонару / Фото picture-alliance

Также Болсонару якобы продвигал свою популистский повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство юстиции США открыло еще одно дело против бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.