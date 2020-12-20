Зеленский заявил, что получил от народа такой мандат доверия, при котором на него никто влиять не может и не способен. Учитывая и олигарха Коломойского.

Зеленский прокомментировал отношения с Коломойским

Владимир Зеленский прокомментировал The New York Times критику со стороны Игоря Коломойского отношений Украины и МВФ. Коломойскому не нравятся антикоррупционные требования Международного валютного фонда в банковской сфере.

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Государство четко позиционирует свою политику. Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента Украины, от правительства Украины – он не может,

– заявил в ответ Владимир Зеленский.

И добавил, что слова Коломойского – это только слова "одного из бизнесменов, одного из олигархов".

Заявление Зеленского о банковской сфере

Тем более, что в Украине банковская сфера сегодня защищена от внешнего воздействия. Президент напомнил, что Верховная Рада поддержала соответствующий закон:

"Я считаю, что мы победили на этом направлении. На банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять".

Зеленский вместе с тем отметил, что получил от народа огромный мандат доверия, и при таких условиях на него никто влиять не может и не способен.

О каком законе по банкам говорил Зеленский? Речь идет о так называемом антиколомойском законе. Его Верховная Рада Украины проголосовала в мае 2020 года.



Это было нужно и для продолжения сотрудничества с МВФ, ведь законом запрещено отменять решение Национального банка о неплатежеспособности того или иного банка через суд.



Напомним, именно это и пытается сделать Коломойский касаемо "Приватбанка", который ему принадлежал и который национализировали в 2016.