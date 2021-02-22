Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела "Приватбанка" Владимиром Яценко, который хотел убежать. Это может помочь установить, как выводили деньги из учреждения.

Яценко – один из трех человек, причастных к схемам, которые осуществлялись руками менеджмента. Об этом сообщил в эфире член наблюдательного совета Укрзализныци и нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко.

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Яценко убегал частным самолетом

По его словам, самолет, на котором убегал фигурант, был не рейсовым, а частным. Он стоял в аэропорту города Днепра и был предназначен для побега.

Есть подозрение, что это самолет авиакомпании Игоря Коломойского Windrose. Он может быть причастен к бегству топ-менеджера,

– отметил Лещенко.

Украина могла бы потерять свидетеля

Он подчеркнул, что Яценко хотел бежать в Австрию. А оттуда очень трудно "вытащить" человека обратно в Украину.

"Если бы он бежал в Австрию, то с большой вероятностью Украина потеряла бы важного свидетеля. У Коломойского есть привычка спасать своих сообщников, эвакуируя их из Украины", – также отметил эксперт.

Что будет дальше с Яценко

"Я бы советовал фигурантам этого дела дать правдивые показания и получить возможность условного срока и не нести наказание за действия тех руководителей, которые их заставляли".

Думаю, Яценко лучше всего показать пальцем, кто его заставлял проводить транзакции и разграблять "Приватбанк". Ему может грозить уголовное преследование,

– также сказал Лещенко.

Он добавил, тот факт, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение, показывает ее активное участие в расследовании дела.

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