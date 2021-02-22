Привычка спасать сообщников: Коломойский может быть причастным к бегству Яценко
Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела "Приватбанка" Владимиром Яценко, который хотел убежать. Это может помочь установить, как выводили деньги из учреждения.
Источник:24 канал
Яценко – один из трех человек, причастных к схемам, которые осуществлялись руками менеджмента. Об этом сообщил в эфире член наблюдательного совета Укрзализныци и нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко.
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Яценко убегал частным самолетом
По его словам, самолет, на котором убегал фигурант, был не рейсовым, а частным. Он стоял в аэропорту города Днепра и был предназначен для побега.
Есть подозрение, что это самолет авиакомпании Игоря Коломойского Windrose. Он может быть причастен к бегству топ-менеджера,
– отметил Лещенко.
Украина могла бы потерять свидетеля
Он подчеркнул, что Яценко хотел бежать в Австрию. А оттуда очень трудно "вытащить" человека обратно в Украину.
"Если бы он бежал в Австрию, то с большой вероятностью Украина потеряла бы важного свидетеля. У Коломойского есть привычка спасать своих сообщников, эвакуируя их из Украины", – также отметил эксперт.
Что будет дальше с Яценко
"Я бы советовал фигурантам этого дела дать правдивые показания и получить возможность условного срока и не нести наказание за действия тех руководителей, которые их заставляли".
Думаю, Яценко лучше всего показать пальцем, кто его заставлял проводить транзакции и разграблять "Приватбанк". Ему может грозить уголовное преследование,
– также сказал Лещенко.
Он добавил, тот факт, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение, показывает ее активное участие в расследовании дела.
Что известно о деле "Приватбанка": коротко
- Украина в 2016 году национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Поскольку Национальный банк признал учреждение неплатежеспособным, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- "Приватбанк" в октябре 2019 года выиграл в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые признали национализацию незаконной.
- Руслан Рябошапка передал дело в Национальное антикоррупционное бюро расследований.
- НАБУ передало подозрения по делу "Приватбанка" на согласование генпрокурору Ирине Венедиктовой. Она в декабре 2020 года вошла в состав прокуроров по группе "Приват".
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