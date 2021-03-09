К российской спецоперации "пленки Деркача" причастны олигарх Игорь Коломойский, жена кума Путина Оксана Марченко и ведущий пророссийских каналов Назар Диордица. Это не полный перечень лиц.

Международное волонтерское сообщество InformNapalm активно участвовало в проведении OSINT-расследования, в котором собирают доказательства относительно "пленок Деркача". Об участниках, которые распространяли дезинформацию относительно американских выборов – читайте далее.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский – украинский олигарх, владелец канала "1+1" (миноритарный совладелец – ранее упомянутый Виктор Медведчук), влияет на Дубинского, который попал под санкции США.



Санкции США: список / Инфографика 24 канала

Коломойский также участвовал в легализации "пленок Деркача". На основании диалога с пленки, где якобы упоминалась необходимость национализации "Приватбанка" Коломойский подал заявление в офис Генерального прокурора, в котором обвинил Порошенко и тогдашнее руководство Национального банка Украины в преступном сговоре с целью присвоить его банк.

Интересно. Сайт УНИАН, который входит в медиагруппу Коломойского, постоянно освещал все заявления Деркача относительно обнародованных им пленок. При этом, новость о том, что разведка США считает Деркача агентом Кремля, удалили.

Коломойский не раз заявлял, что хочет сотрудничать с Андреем Портновым по обращению в Европейский суд по правам человека относительно национализации "Приватбанка". Сейчас Министерство юстиции США подало уже третий иск на Коломойского, обвиняя его в отмывании денег, выведенных из "Приватбанка", через покупку недвижимости в США.

То есть Игорь Коломойский напрямую заинтересован в легализации "пленок Деркача", нестабильности в США, что позволяет ему сохранить американские активы, и поддерживает деловые и дружеские отношения с другими лицами, причастными к легализации пленок.

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Оксана Марченко

Входит в "шестерку Деркача" и Марченко Оксана Михайловна. Телеведущая, жена пророссийского политика Виктора Медведчука, уже находится под санкциями США.



Оксана Марченко с мужем Виктором Медведчуком / Фото Vesti

На Оксану Марченко оформлены доли бизнесов мужа, в частности фирма по добыче газа на захваченном Россией крымском шельфе.

Также, как выяснилось, в 2020 году, во многих крупных компаниях, которые ранее считались подконтрольными Игорю Коломойскому и его группе "Приват", оказались новые акционеры – кипрские офшоры, которые имеют общего конечного бенефициара Оксану Марченко.

Назар Диордица

И последний, кого стоит упомянуть в контексте российской информационной спецоперации, – Назар Диордица. Телевизионный псевдоним – Макс Назаров – топ-ведущий пророссийского телеканала "НАШ", принимал активное участие в легализации "пленок Деркача" и выводе этой темы на международный уровень.



Назар Диордица / Фото jizn.info

Назаров, тесно связанный с Анатолием Шарием. Он давно дружит с Антониной Белоглазовой – бывшим формальным соучредителем и руководителем "Партии Шария".

Когда Диордица хотел попасть в Совет общественного контроля НАБУ, то Шарий на своем телеграм-канале призвал поддержать его кандидатуру. И на своем личном канале Диордица регулярно высказывается в поддержку Шария. Родители Диордицы проживают в России, недалеко от Москвы.

"Пленки Деркача": цель

Резюмируя, мы можем констатировать, что в Украине сформировался круг лиц, которые в 2020 году целенаправленно и слаженно участвовали в российской информационной спецоперации "пленки Деркача". Работа велась в интересах Российской Федерации. Но одной из аудиторий, на которую пытались повлиять эти лица, была украинская власть.

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Их целью было заставить Президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование "пленок Деркача" или по крайней мере озвучить этот фейк публично, что позволило бы ссылаться на это "расследование" в медиа на территории США.

Они так же пытались влиять на выбор американских граждан путем распространения дезинформации, лично или опосредованно через свои медийные активы и связанных лиц. А это дает основания надеяться увидеть и эти фамилии в санкционных списках.