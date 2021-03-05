Коломойский в "черном списке", – Лещенко назвал последствия санкций США
Санкции США в отношении Игоря Коломойского могут повлиять на его репутацию и статус. Они предусматривают наказание для собственно олигарха, его жены и двух детей.
Источник:24 канал
Для партнеров олигарха это будет означать так называемое предложение – или дальше оставаться с ним и ждать проблем, или искать способ, возможно, сотрудничать со следствием. Об этом рассказал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко.
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"Это значит, что Коломойский становится токсичным, и если непосредственно госсекретарь США сделал такое сообщение, это означает, что в дальнейшем каждый, кто будет иметь дело с Коломойским – должен осознавать, что его так же могут проверить", – пояснил журналист.
С Коломойским могут отказываться работать
В то же время он пояснил, что для депутатов соответствующие санкции в отношении олигарха также являются сигналом о том, стоит ли дальше опираться на Коломойского. То есть если этот человек создает проблемы своим детям и жене, то возможно, он создаст проблемы и другим, добавил Лещенко.
Коломойский – в "черном списке" пока на въезд в Америку, но в дальнейшем это может иметь и проблемы более серьезного характера. Для самого Коломойского – не будет иметь мгновенных последствий, но геополитически, думаю, никто не захочет иметь с ним дело,
– сказал Сергей Лещенко.
Он добавил, что даже американские юристы, которые будут защищать олигарха, множество раз подумают, стоит ли принимать от него деньги и стоит ли с ним работать, если США в лице госсекретаря публично назвали его причастным к коррупции.
Лещенко объяснил последствия санкций США в отношении Колоймойського: смотрите видео
США ввели санкции в отношении Коломойского: коротко
- США 5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, ему запретили въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, под санкции попала и семья олигарха.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил олигарха в попытках подорвать демократию в Украине.
США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала
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