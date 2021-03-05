Журналисты 24 канала следят за самолетами Игоря Коломойского с помощью приложения Flightradar, чтобы узнать о его местонахождении. Впрочем, экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что олигарх не собирается покидать Украину.

Ведь по прибытии в другую страну, Игоря Коломойского могут сразу арестовать. И именно этого он и боится.

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Коломойский будет оставаться в Украине, – Данилюк

По словам Александра Данилюка, Коломойскому было достаточно комфортно в 2019 году в Израиле. Но в конце концов он вернулся в Украину. Поэтому в эту страну он точно пока не собирается вылетать.

Он сейчас находится в непростой ситуации. Поэтому будет оставаться в Украине и пытаться как-то очень здесь защищаться,

– бывший глава Министерства финансов.

По его мнению, Коломойский после введения санкций США не будет вести себя агрессивно. Ведь ему только хуже, если сейчас он взвинтит против себя украинскую власть.

Могут ли экстрадировать Коломойского

Александр Данилюк отметил, сейчас в Офиса генпрокурора есть оправдание, почему Коломойского не могут выдать Америке. Ведь он гражданин Украины, поэтому законом запрещена экстрадиция.

Однако экс-министр финансов подчеркнул, у олигарха также есть израильский и кипрский паспорта. "Если США будут требовать экстрадиции гражданина Израиля и Кипра, интересно, каков будет ответ Офиса генпрокурора", – подчеркнул он.

Жаль, что снова наши международные партнеры опережают реакцию и ответ украинских властей,

– отметил он.

И добавил, власть должна сейчас активно действовать и расследовать дело "Приватбанка". Но сейчас расследования, проводимые НАБУ, блокируют в Офисе генпрокурора и СБУ.

Справка. Государственный департамент США 5 марта сообщил о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына. Им теперь нельзя въезжать в Соединенные Штаты.

Александр Данилюк отреагировал на санкции против Коломойского: видео



США ввели санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала