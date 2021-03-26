Вищий антикорупційний суд обрав ексзаступниці голови правління "Приватбанку" Людмилі Шмальченко запобіжний захід. Мовиться про заставу у 50 мільйонів гривень.

Жінці інкримінують приховування злочину та усунення перешкод для його вчинення. Детективи НАБУ і прокурори САП просили для неї приблизно 80 мільйонів гривень застави.

У чому підозрюють Шмальченко

Слідство вважає, що Шмальченко була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 мільярда гривень у 2016 році.

Мовляв, разом із Надією Конопкіною, вона заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "Приватбанку".

Прокурор зачитав у суді низку переписок, які свідчать про те, що Шмальченко та Конопкіна намагалися приховати переведення грошей на компанію Claresholm Marketing Ltd, пов'язану з банком.

У листуванні вони обмінюються документами, до яких не повинні були б мати доступу й навіть даними слідства. А саме – запитом слідчого Служби безпеки України.

Довідка. Відповідний запит стосується міжнародної правової допомоги, заяви про вчинення злочину.

"Є ймовірність, що хтось "зливав" топменеджерам "Приватбанку" ці дані", – підкреслили у телеграм-каналі "Центрі протидії корупції".

Крім цього, у фігуранток були дані експертизи, яких на той момент не було навіть у слідчого. Тож, ймовірно, що на експерта могли впливати.

Основне про справу "Приватбанку"