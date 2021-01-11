Максим Степанов заявил, что об ограничениях, которые действуют в период локдауна, начали рассказывать еще с 9 декабря 2020 года. Министр здравоохранения убежден, что украинцы могли рассчитать, сколько им потребуется новых пар носков и футболок на время действия жесткого карантина.

Об усилении карантина предупреждали заранее

Украинцы имели достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Степанов напомнил, что постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря 2020 года.

Мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что – нет,

– отметил глава Минздрава.

И добавил, что людям объяснили, какие товары будут в свободной продаже, какие магазины будут открыты. Речь идет о тех, которые продают продукты, средства гигиены, бытовую химию, медицинские изделия, лекарства.

Носки и футболки можно было купить раньше

Степанов убежден, что к 16 дням, которые отвели на этот карантин, можно было подготовиться.

Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время,

– отметил глава министерства.

Он также добавил: даже если человек не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн. Ведь адресную доставку никто не отменял.

Напомним, украинцы жалуются, что из-за карантина не имеют возможности купить некоторые необходимые товары, в частности, носки.

Обратите внимание! Больше об ограничениях, которые действуют во время локдауна 8 – 24 января, можно ознакомиться по этой ссылке, а о том, какие товары правительство разрешило покупать в магазинах, – читайте здесь.



Усиление карантина в Украине во время зимних праздников – какие будут ограничения / Инфографика 24 канала