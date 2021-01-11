Количество носков и футболок, необходимых в локдаун, можно было рассчитать, – Степанов
Максим Степанов заявил, что об ограничениях, которые действуют в период локдауна, начали рассказывать еще с 9 декабря 2020 года. Министр здравоохранения убежден, что украинцы могли рассчитать, сколько им потребуется новых пар носков и футболок на время действия жесткого карантина.
Об усилении карантина предупреждали заранее
Украинцы имели достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Степанов напомнил, что постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря 2020 года.
Мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что – нет,
– отметил глава Минздрава.
И добавил, что людям объяснили, какие товары будут в свободной продаже, какие магазины будут открыты. Речь идет о тех, которые продают продукты, средства гигиены, бытовую химию, медицинские изделия, лекарства.
Носки и футболки можно было купить раньше
Степанов убежден, что к 16 дням, которые отвели на этот карантин, можно было подготовиться.
Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время,
– отметил глава министерства.
Он также добавил: даже если человек не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн. Ведь адресную доставку никто не отменял.
Напомним, украинцы жалуются, что из-за карантина не имеют возможности купить некоторые необходимые товары, в частности, носки.
Усиление карантина в Украине во время зимних праздников – какие будут ограничения / Инфографика 24 канала
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