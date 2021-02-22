Согласно данным, которыми оперирует больница ОХМАТДЕТ, за 2019 – 2020 60 детей в год покончили жизнь самоубийством. И только за два месяца этого года зафиксировано 25 таких случаев.

Напомним Челлендж "40 таблеток": Рада хочет запретить продажу лекарств детям

Самоубийство и лекарства

По данным Всемирной организации здравоохранения, отмечает Радуцкий, случаи самоубийства с использованием лекарств занимают второе место по распространенности. То есть, это наиболее доступный способ причинить себе вред.

Из-за этого комитет здоровья нации в Раде создал два законопроекта: о запрете продажи лекарств детям и об усилении ответственности за нарушение этого правила.

Какие законопроекты создали из-за недавних случаев самоубийств

Первый – №5122 о запрете продажи лекарственных средств лицам до 14 лет.

Инициативы содержат не только запрет, но и нормы, побуждающие неукоснительно соблюдать этот запрет. Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.

Второй – №5131 об усилении административной ответственности за продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от 6 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение – от 25 до 70 необлагаемых минимумов.

Отметим. В 2021 году сумма необлагаемого минимума доходов граждан = 17 гривен. Поэтому штрафы будут достигать от 102 до 425 гривен за первое нарушение.

Кроме того, Радуцкий добавил: виноваты не только аптеки, в которых дети могут легко купить себе лекарства, но и деструктивный контент соцсетей. И к ним стоит рассмотреть вариант санкций.

Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход.... Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента,

– отметил Радуцкий.

Челлендж 40 таблеток: что известно