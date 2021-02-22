Количество детских самоубийств в Киеве в этом году выросло в разы, – Радуцкий
Только за два месяца 2021 года заметна печальная тенденция: все больше детей совершают самоубийства. Из-за громких случаев, связанных со смертельным челленджем с таблетками, в Раду подали два законопроекта.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Согласно данным, которыми оперирует больница ОХМАТДЕТ, за 2019 – 2020 60 детей в год покончили жизнь самоубийством. И только за два месяца этого года зафиксировано 25 таких случаев.
Напомним Челлендж "40 таблеток": Рада хочет запретить продажу лекарств детям
Самоубийство и лекарства
По данным Всемирной организации здравоохранения, отмечает Радуцкий, случаи самоубийства с использованием лекарств занимают второе место по распространенности. То есть, это наиболее доступный способ причинить себе вред.
Из-за этого комитет здоровья нации в Раде создал два законопроекта: о запрете продажи лекарств детям и об усилении ответственности за нарушение этого правила.
Какие законопроекты создали из-за недавних случаев самоубийств
- Первый – №5122 о запрете продажи лекарственных средств лицам до 14 лет.
Инициативы содержат не только запрет, но и нормы, побуждающие неукоснительно соблюдать этот запрет. Согласно этим изменениям, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.
- Второй – №5131 об усилении административной ответственности за продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных лиц в виде наложения штрафа от 6 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение – от 25 до 70 необлагаемых минимумов.
Кроме того, Радуцкий добавил: виноваты не только аптеки, в которых дети могут легко купить себе лекарства, но и деструктивный контент соцсетей. И к ним стоит рассмотреть вариант санкций.
Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход.... Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента,
– отметил Радуцкий.
Челлендж 40 таблеток: что известно
- На Киевщине, в Боярке, 2 семиклассницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина". Одну из них спасти не удалось.
- Чуть позже в Умани две школьницы попали в больницу из-за того же "Дротаверина": они выпили по 10 таблеток. Спасти девушек удалось вовремя.
- Еще один похожий случай произошел в Киеве с 15-летним подростком.
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