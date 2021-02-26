Генеральна прокурка Ірина Венедіктова прокоментувала свою обіцянку "обов'язкової підозри" активісту Сергію Стерненку. Її вона зробила одразу, як очолила генеральну прокуратуру.

Венедіктова заявляє, що це стосувалося взагалі іншого епізоду. Також вона розповіла, що тоді робила заяви з огляду на інформацію, надану керуючим заступником (він зараз уже не працює).

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Деталі заяви Венедіктової щодо Стерненка

Вона, зокрема, нагадала, як традиційно працюють досудові органи.

Завжди, коли слідчий приїжджає на виклик, і там є труп, – це завжди підозра. Завжди відбувається затримання. А потім уже люди розбираються,

– підкреслила очільниця Офісу генпроеурора.

Венедіктова додала, що вона тоді комунікувала з суспільством абсолютно щиро. Адже це відбувалося з огляду на роботу досвідчених правоохоронців і доповіді її заступник, як матеріали будуть розвиватися.

"Чому підозра після цієї події виникла набагато пізніше – це вже питання інших епізодів. Але знову ж, коли є труп, особу спочатку затримують, а потім розбираються. В нас декілька років пройшло", – наголосила вона.

Генеральна прокурорка також зазначила, що справа Стерненка ж політизованою. Але зробив її такою сам обвинувачений. Оскільки, коли вона очолила Офіс генпрокура, одразу ж почалась історія штучного протистояння. Тоді були приходи до дому Зеленського та питання його імпічменту, а також сплив справи Катерини Гандзюк.

Вона додала, що може надати лише невеликий коментар. А пояснила це тим, що у справі Стерненка є відводи, і стосуються вони іншої справи.

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