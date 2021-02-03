Скандальний блогер Анатолій Шарій обурився блокуванням проросійських каналів 112, ZIK та NewsOne. Хоча ще зовсім недавно сам критикував їхню діяльність, не шкодуючи лайливих слів.

Джерело: телеграм Дениса Казанського

На відео, яке Шарій зняв ще у 2019 році, звернув увагу журналіст Денис Казанський. Воно стосувалося "112 каналу".

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Що саме казав Шарій

Блогер, не підбираючи слів, висловлювався про Медведчука та його ЗМІ. Таку реакцію спровокувало те, що на офіційному сайті каналу його назвали російським пропагандистом.

Я вам скажу так, сволочі: коли вас закриють, я не буду тішитися. Коли вами врешті витруть ж*пу і викинуть туди, де ви й маєте лежати, я не відкорковуватиму шампанське,

– запевняв він.

"Ви справжні мразі. Коли плюєте у спину тому, хто намагався тобі допомагати, готуйтеся до того, що наступного разу вам допоможуть хорошим ударом по поганій щелепі", – пригрозив Шарій.

Шарій звертається до журналістів "112 каналу": дивіться відео

Скандальний блогер запевняв, що взагалі не помітить, якщо "112 канал" закриють. Та коли дійшло до діла, судячи з його численних обурливих дописів, таких помітив, ще й чомусь змінив свою думку.

Блокування каналів Козака: коротко

Ввечері 2 лютого проросійські канали 112, ZIK та NewsOnе припинили своє мовлення. Це сталося після того, як РНБО запровадила санкції проти їхнього власника Тараса Козака.

Рішення підтримали 17 з 19 членів Ради нацбезпеки та оборони. Дмитро Разумков утримався, Андрій Таран не голосував, він перебуває у відрядженні в Індії.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що рішення щодо санкцій проти каналів, підконтрольних Медведчуку, готували досить довго. Їхню діяльність він назвав "інформаційним тероризмом".



Які санкції ввели проти Козака / Джерело: РНБО / Інфографіка 24 каналу