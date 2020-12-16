В правительстве Украины перед Новым годом очередная ротация – аж 5 вакансий. Министра по делам ветеранов и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов должны были уволить по их желанию. Впрочем покинул состав правительства только один.

На его место сейчас 2 кандидатуры: один из заместителей Александр Порхун и действующий генерал СБУ Юлия Лапутина. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Что с Абрамовским

А вот увольнение министра экологии Романа Абрамовского – еще под вопросом.

Мне кажется, есть определенный конфликт. Выглядит так, что более склонен Офис Президента и премьер-министр, а менее склонен – комитет,

– отметил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что есть четкая позиция профильного экологического комитета: нужно еще раз с Абрамовским встретиться и понять мотивы его отставки.

Кого назначат

Его место сможет занять Роман Опимах – председатель Государственной службы геологии и недр. Еще одно вероятное назначение – министр энергетики вместо недавно уволенного вице-премьер-министра по вопросам топлива и энергетики Ольги Буславец. Главный кандидат – бывший глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Несмотря на признание его профессионализма, наберутся ли голоса в сессионном зале – пока неизвестно.



Юрий Витренко / Фото Liga.net

Неоднозначные претенденты

Другим проблемным назначением может стать должность министра образования и науки. Претендент – действующий исполняющий обязанности Сергей Шкарлет. Мол, по закону, не может оставаться исполняющим обязанности, поэтому еще раз попытаются протащить его уже на полноценное министерское кресло. Но вопросов к нему хватает и у общества, и у депутатов.

Есть большая часть людей, которые понимают, что эта кандидатура неприемлема. Есть часть, которая считает, что это хорошая кандидатура, потому что его поддерживают ректоры, которые обещают голоса студентов на выборах. Такая позиция тоже существует. И есть те, которые не определились,

– отметила нардеп фракции "Голос" Инна Совсун.

Более однозначной выглядит кандидатура Романа Лещенко, главы Госгеокадастра, на должность министра аграрной политики. Но министерство только должны создать. Ведь институт ликвидировали осенью 2019 года, а функции передали Министерству экономического развития и торговли Украины.



Роман Лещенко / Фото AgroPolit

В Госбюджете-2021 не заложены средства на такое министерство. Кроме того, такие перестановки, рокировка и местами неожиданные ротации вызывают большое обсуждение у нардепов. Ведь последние месяцы ждали совсем других увольнений из министерских кресел.

Вынести вопрос о новых назначениях обещают уже на этой неделе.