Руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что закон о накопительной пенсионной системе в Украине должны принять в 2021 году, а саму систему запустить уже с 1 января 2023 года. Глава Минфина Сергей Марченко рассказал об особенностях реформы в интервью 24 каналу.

Источник: "Министры в галстуках и без" на 24 канале

Кроме изменений в пенсионной реформе, глава Министерства финансов Сергей Марченко рассказал о том, как бизнес пережил локдаун в Украине, а также – о выплатах ФЛП.

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О пенсионной реформе

Что планируется изменить в пенсионной реформе? Когда заработает накопительная система?

Сейчас это – самый интересный вопрос, которым я занимаюсь. Мне важно понять модальность этой реформы. Ведь кто-то считает, что это повышение пенсионного возраста. А кто-то считает, что это – введение накопительного уровня. Отчасти так и есть.

Но если в целом посмотреть на пенсионную реформу, она "задевает" государственный бюджет, местный бюджет и бюджет Пенсионного фонда. Поэтому это комплексная реформа, которая требует прежде всего поиска компенсаторов.

Они (компенсаторы – 24 канал) позволили бы часть ресурсов направить на накопительную систему.

Нужно создать условия, когда у каждого гражданина будут пенсионные накопительные счета. Это больше, чем просто введение второго уровня. Поколение 40 – 45-летних должно определиться, хочет ли оно в будущем иметь возможность получать достойную пенсию, которую накопит, или будет надеяться.

Справка: Сейчас в Украине – 11,3 миллиона пенсионеров, работающих – около 12 – 13 миллионов человек. Количество людей, которые работают и платят взносы, будет уменьшаться. В то же время количество пенсионеров – расти.

Мы должны понять, что солидарная система в нынешнем виде должна быть перекалиброванной. В то же время нам необходимо защитить своих родителей, дедушек, которые сейчас являются пенсионерами или будут выходить на пенсию, дать им достойную пенсию, индексируя ее.

Это история об общественном договоре. Мы должны договориться и найти то решение, которое устроит большинство граждан страны.

Как это будет работать? В течение какого времени человек ежемесячно должен платить определенную сумму?

В течение всей работающей жизни. Много людей, особенно молодое поколение, не понимает, зачем им откладывать на будущее. Никто в 30 лет не думает, что ему нужно будет выходить на пенсию. Но уже в 40 лет люди об этом задумываются. Обязательные отчисления – это абсолютно нормальная практика.

Сейчас они тоже есть. 22% ЕСВ частично идет в Пенсионный фонд. Но отсутствие персональных счетов, отсутствие слежения за этими деньгами, как они работают на рынке – это вопрос и отсутствия мотивации их платить.



Как будет меняться минимальная пенсия / Инфографика 24 канала

Поэтому нужно создать мотивацию, предоставив возможность всем гражданам почувствовать себя инвесторами в облигации государственного займа. Эти деньги должны быть защищенными, чтобы к тому периоду, когда человек будет выходить на пенсию, он смог сам распоряжаться своими деньгами.

А человек сам решает, сколько он должен платить в месяц?

Должен быть один обязательный компонент. Но если кто-то желает платить больше – такое право тоже должно быть.

Есть эксперты, которые критикуют эту систему. Мол, в Восточной Европе от нее отказались из-за того, что эти деньги будет съедать инфляция. Действительно ли есть такая проблема?

Сейчас в Украине инфляция очень умеренная. В прошлом году она была 5%. В рамках этой инфляции, если доходность инструментов, которые вы вкладываете, будет больше 10, то она будет покрывать возможные инфляционные факторы. Важно сохранить низкую инфляцию и тогда будет возможность инвестировать.



Марченко рассказал о накопительной пенсии / Скриншот с видео

С другой стороны, способы сбережений у граждан – депозитные счета? Это более системное решение. Ведь эти деньги работают в экономике, они мультиплицируют. Нет риска, что условный банк ликвидируют, если вы будете неплатежеспособными.

Потому что по внутренним облигациям ни одно государство мира никогда не объявляло себя неплатежеспособным. Единственный риск – высокая инфляция. Но она может быть в одном году из 25. Поэтому это нормальная практика.

Когда это может сработать?

Как только будет понимание модели, и консенсус внутри власти, этот вопрос можно вынести на широкую общественность. Это очень серьезная и самая ожидаемая реформа.

Об убытках

Насколько в Украине был проблематичным локдаун для бизнеса? Как он вышел из этой ситуации и какие убытки понес?

Ситуация была достаточно прогнозируемой. Все подготовились. После новогодне-рождественских праздников был пик продаж на розничном рынке, а также пик загруженности ресторанов и развлекательных центров.

Выплаты, которые были в декабре со стороны государства, позволили смягчить любые шоки и нивелировать негативные риски. Нацбанк ожидает, что это повлияет примерно на 0,2 – 0,4% экономической динамики.

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Однако это не то влияние, которое было в апреле – мае. Эту историю прошел весь мир. Мы также страдали от закрытия бизнеса.

О помощи ФЛП

Есть ли какая-то статистика, сколько денег получили ФЛП?

Из рассчитанной величины мы больше половины денег использовали. Всю сумму – нет, не все зарегистрировались, но времени было достаточно. Возможно, не все коды подходили по экономической классификации.

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Однако, мне кажется, более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались и получили указанные деньги. Принципиальной является прозрачность использования этих денег.

О ценах на газ и курсе доллара на 2021 год – читайте в первой части интервью на 24 канале.