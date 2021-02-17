Законопроект о государственной политике переходного периода на Донбассе будет доработан и подан в Раду в течение полугода. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он прогнозирует, что через 4 – 6 месяцев проект закона будет окончательно доработан, оформлен. Поэтому документ можно будет подать в парламент.

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Алексей Резников отметил, что сейчас идет процесс национального диалога и обсуждения, а потом уже будет официальная процедура.

"Если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент продлится от 4 до 6 месяцев", – объяснил вице-премьер-министр.

И добавил, что когда проект будет зарегистрирован как правительственный, начнется процедура его детального рассмотрения и согласования с ведомствами, включая Министерство юстиции.

Что предусматривает законопроект о переходном периоде в ОРДЛО

Законопроект пока предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.

Алексей Резников также отметил, что внутренне перемещенные лица из Симферополя, Севастополя, Донецка и Луганска должны иметь:

одинаковые права;

одинаковую социальную защищенность;

одинаковые условия учиться в высших учебных заведениях с другими гражданами Украины.

Справка. 11 февраля 2021 года Министерство временно оккупированных территорий представило проект закона "О государственной политике переходного периода". В частности, на Донбассе предлагают создать территории приоритетного развития, прописать этапы переходного правосудия, возобновить деятельность банков и оборот нацвалюты. Подробнее – по ссылке.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала