Резников ответил, когда законопроект о переходном периоде в ОРДЛО поступит в Раду
Законопроект о государственной политике переходного периода на Донбассе будет доработан и подан в Раду в течение полугода. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Источник:"Дом"
Он прогнозирует, что через 4 – 6 месяцев проект закона будет окончательно доработан, оформлен. Поэтому документ можно будет подать в парламент.
Читайте также Оккупация Донбасса: сколько миллиардов уже потеряла Украина
Алексей Резников отметил, что сейчас идет процесс национального диалога и обсуждения, а потом уже будет официальная процедура.
"Если пройтись по процедуре, то, в принципе, период с момента регистрации его как правительственного и до попадания в парламент продлится от 4 до 6 месяцев", – объяснил вице-премьер-министр.
И добавил, что когда проект будет зарегистрирован как правительственный, начнется процедура его детального рассмотрения и согласования с ведомствами, включая Министерство юстиции.
Что предусматривает законопроект о переходном периоде в ОРДЛО
Законопроект пока предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.
Алексей Резников также отметил, что внутренне перемещенные лица из Симферополя, Севастополя, Донецка и Луганска должны иметь:
- одинаковые права;
- одинаковую социальную защищенность;
- одинаковые условия учиться в высших учебных заведениях с другими гражданами Украины.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью