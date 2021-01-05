Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму. Она будет несколько прохладнее, чем прошлогодняя, а иногда даже ожидаются морозы, но в целом это будет теплая зима.

Климат в Украине постепенно становится все теплее, что неизменно сказывается на погоде зимой. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказали климатолог Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань.

К слову Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз синоптиков

Какой будет зима 2021 года

Вера Балабух прогнозирует, что нынешняя зима будет теплой, но более пасмурной и с большим количеством осадков, чем было в прошлом году.

Климатолог прогнозирует дожди и мокрый снег этой зимой. При этом также будут и морозы, хотя и не такие сильные, как еще несколько лет назад.

В то же время Леонид Горбань прогнозирует, что первая половина января будет теплой, а вот во второй половине в Украину придут морозы с частыми снегопадами.

По такой погоде Украина перейдет в февраль, а уже конец второго месяца года будет теплым и с мокрым снегом. В целом народный синоптик прогнозирует, что зима будет длительной.

Когда же закончится зима

Леонид Горбань убежден, что март начнется с мороза, снега и дождей. В середине месяца будет намек на весну, но преждевременный, ведь после этого снова ударят морозы.

Лишь ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает,

– рассказал народный синоптик.

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