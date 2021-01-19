Локдаун в Украине продлится до 24 января. А вот общенациональный карантин, наиболее вероятно, продлят до конца марта. Затем могут вернуть адаптивный карантин.

Локдаун действует с 8 до 24 января. В правительстве заверили, продлевать его не будут, сообщает 24 канал.

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По словам премьера Дениса Шмыгаля, нет необходимости продолжать жесткие ограничения. А вот карантин оранжевой зоны, который действует до конца февраля, хотят продлить до 31 марта. Чиновник отметил, что это может быть не последнее продление карантина в 2021 году.

Что говорили чиновники о продлении локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов сначала настаивал на продолжении локдауна после 24 января. Глава Минздрава уверял, что для этого есть все основания. Однако впоследствии Степанов изменил свое мнение.

Однако главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко говорил, что Минздрав не будет настаивать на продолжении локдауна, хотя могут произойти непредсказуемые изменения.

Глава Минкульта Александр Ткаченко не поддержал заявления Степанова о продлении карантина. Он отметил, что это станет решающим ударом по сфере культуры и креативных индустрий.



Карантин и локдаун / Инфографика 24 канала

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Что будет после локдауна

После локдауна, с 25 января, Украина вернется к общенациональному карантину. В частности, будут действовать ограничения оранжевой зоны, а заведения питания будут работать до 23:00 (расчеты до 22:00).

Однако, при необходимости, могут ввести адаптивный карантин, то есть опять разделят страну на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Обратите внимание! Шмыгаль говорил, что ношение масок и социальная дистанция будут актуальными до конца 2021 года. Кроме того, в СМИ появилась информация, что карантин якобы могут продолжить до 2023 года.

Какие граничения предусмотрены в оранжевой зоне

При проведении концертов, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с участием более 20 человек, между участниками должно быть дистанция минимум в 1,5 метра. Исключение – спортивные мероприятия с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей.

В кинотеатрах и театрах залы должны быть заполнены не более чем на 50%;

В музеях, спортзалах и фитнес-центрах количество посетителей не должно превышать 1 человека в 20 квадратных метров.

В общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;

Работа дискотек и ночных клубов запрещена;

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть от 2 метров, за столом могут сидеть не более 4 человек (не считая детей);

В учебных заведениях обучение разрешено только группами до 20 человек;

Масочный режим и социальная дистанция.

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