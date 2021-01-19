Когда в Украине закончится локдаун: что будет дальше
Локдаун в Украине продлится до 24 января. А вот общенациональный карантин, наиболее вероятно, продлят до конца марта. Затем могут вернуть адаптивный карантин.
Локдаун действует с 8 до 24 января. В правительстве заверили, продлевать его не будут, сообщает 24 канал.
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По словам премьера Дениса Шмыгаля, нет необходимости продолжать жесткие ограничения. А вот карантин оранжевой зоны, который действует до конца февраля, хотят продлить до 31 марта. Чиновник отметил, что это может быть не последнее продление карантина в 2021 году.
Что говорили чиновники о продлении локдауна
- Министр здравоохранения Максим Степанов сначала настаивал на продолжении локдауна после 24 января. Глава Минздрава уверял, что для этого есть все основания. Однако впоследствии Степанов изменил свое мнение.
- Однако главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко говорил, что Минздрав не будет настаивать на продолжении локдауна, хотя могут произойти непредсказуемые изменения.
- Глава Минкульта Александр Ткаченко не поддержал заявления Степанова о продлении карантина. Он отметил, что это станет решающим ударом по сфере культуры и креативных индустрий.
Карантин и локдаун / Инфографика 24 канала
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Что будет после локдауна
После локдауна, с 25 января, Украина вернется к общенациональному карантину. В частности, будут действовать ограничения оранжевой зоны, а заведения питания будут работать до 23:00 (расчеты до 22:00).
Однако, при необходимости, могут ввести адаптивный карантин, то есть опять разделят страну на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Какие граничения предусмотрены в оранжевой зоне
- При проведении концертов, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с участием более 20 человек, между участниками должно быть дистанция минимум в 1,5 метра. Исключение – спортивные мероприятия с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей.
- В кинотеатрах и театрах залы должны быть заполнены не более чем на 50%;
- В музеях, спортзалах и фитнес-центрах количество посетителей не должно превышать 1 человека в 20 квадратных метров.
- В общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;
- Работа дискотек и ночных клубов запрещена;
- Расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть от 2 метров, за столом могут сидеть не более 4 человек (не считая детей);
- В учебных заведениях обучение разрешено только группами до 20 человек;
- Масочный режим и социальная дистанция.
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