В Украине как минимум до конца зимы 2021 года продлится карантин, вызванный пандемией коронавируса. Но всех интересует только одно: когда наконец снимут ограничения, с которыми пришлось жить уже почти год.

Когда же наконец может закончиться карантин в Украине и будет ли продолжение январского локдауна– в материале сайта 24 канала.

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Январский локдаун: разрешения и запреты

С 8 по 24 января 2021 года в Украине будет действовать жесткий карантин. В отличие от весеннего локдауна, будут работать общественный транспорт, гостиницы (с ограничениями) и детские сады, можно свободно гулять в парках.

Во время карантина будет запрещены, в частности:

посещение учебных заведений (кроме детских садов);

работа заведений питания и развлечений;

работа ТРЦ (только магазины товаров первой необходимости);

работа салонов красоты (только по предварительной записи и без очереди внутри), учреждений культуры, фитнес-центров, бассейнов;

проведение массовых мероприятий (кроме профессиональных спортивных событий без зрителей);

работа непродовольственных рынков;

рождественские ярмарки.



Ограничения во время карантина в январе / Инфографика 24 канала

Перечень товаров, которыми будет разрешено торговать во время локдауна:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения и средства гигиены

средства связи;

ветеринарные препараты и корма;

бытовая химия;

пресса;

семена и средства защиты растений.

Торговля другими группами товаров может осуществляться только при условии доставки.

Как пояснили в правительстве, карантин вводят сразу после Рождества, поскольку это – лучший способ прекращения цепи болезни. Карантин именно после праздников, а не во время, должен дать максимальный эффект – во время празднования люди контактируют больше, чем обычно, и власть на это никак не могла бы повлиять.

Кроме того, при принятии решения обращали внимание на экономическое положение – Украина не может позволить себе таких выплат бизнесу, как сделали европейские страны.

Возможно ли продление локдауна после 24 января?

По словам главы Минздрава Максима Степанова, правительство планировало ограничения с учетом того, что усиленный карантин в Украине продлится 16 дней.

Это – тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов до весны, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом и чтобы выдержала наша медицинская система,

– пояснил он.

При этом Кабинет Министров сохранил за собой возможность ввести ограничения в другое время, кроме 8 – 24 января, в случае ухудшения ситуации с COVID-19. А карантин "оранжевой зоны" был продлен до 28 февраля 2021 года, как и действие режима чрезвычайной ситуации.

Оправдано ли введение локдауна в Украине?

Специалисты прогнозируют увеличение количества случаев COVID-19 после рождественских праздников. Возрастет, как ожидается, и нагрузка на учреждения здравоохранения. Поэтому решение правительства в определенной степени логично. Однако сценарий, что после 24 января заболевание пойдет на спад, называют маловероятным.

В любом случае, если люди соберутся вместе уже после локдауна, все равно может быть определенный рост заболеваемости. Потому что возвращение общения и контактов между людьми всегда приводит к этому,

– пояснила нам эпидемиолог Людмила Мухарская.

Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения и практикующий врач Иван Сорока также считает, что стопроцентных признаков для ввода жесткого локдауна, кроме политических, именно сегодня в Украине нет.

Однако, по его словам, более эффективным было бы введение секторальных ограничений с учетом медико-географических особенностей. Например, крупные промышленные и административные центры, скорее всего, будут иметь большее количество больных коронавирусной инфекцией. А в сельских районах, где нет такой коммуникации между жителями, возможностей заразиться меньше. Поэтому к введению ограничений надо подходить очень взвешенно с точки зрения понимания ситуации.

Если видим, что в конкретном регионе медицинская система качественно не справляется с предоставлением помощи этой категории пациентов, значит там надо усиливать карантин. Но сейчас мы просто ограничиваем на время повышение уровня заболеваемости. Но, когда ограничения будут сняты, снова произойдет увеличение количества больных. То есть это будет волнообразный период,

– рассказал сайту 24 канала эксперт.

То есть эффективно – вводить карантин в конкретных населенных пунктах, где есть очаг инфекции. Даже если речь идет об определенном промышленном предприятии или учреждении образования: там вводят ограничения, делают обследования и контролируют контакты – очаг гаснет. Тогда как там, где нет проблем, люди работают и это помогает сохранить экономику и рабочие места.

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге в свою очередь отмечал, что полный локдаун – не лучший сценарий борьбы с вирусом. Весной это действительно сократило его влияние, но одновременно нанесло ущерб многим людям. В частности, речь идет о росте случаев насилия в семьях, потери дохода для многих людей и дополнительных проблемах для лиц с инвалидностью или психическими заболеваниями.

Поэтому, по словам Клюге, лучше вводить более мягкие ограничения. Однако ключевым остается соблюдение рекомендаций относительно ношения масок, мытья рук и сохранения дистанции.

Когда же можно будет забыть о дистанции и масках?

С началом вакцинации против COVID-19, мир все больше обретает уверенность в том, что завершение пандемии и отмена карантина в частности – не за горами.

В Украине же, как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин точно продлится до конца февраля 2021 года. Однако, по его словам, пока ни одна страна не способна спрогнозировать, когда это все окончательно закончится – "похоже, это случится не в 2021 году":

Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не закончится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом.

Людмила Мухарская в свою очередь напоминает, что Украина – это лишь часть мира, в котором существует пандемия. Поэтому, если ситуация улучшится везде, тогда уже можно будет говорить о том, что и у нас смягчат рекомендации по дистанции и маскам.

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Конечно, вакцина должна улучшить ситуацию. Но, по словам эксперта, это не будет очень быстро. Ведь сам процесс вакцинации такого большого количества людей, чтобы возник определенный коллективный иммунитет – продолжительный.

Говорят о двух годах, но мы пока не знаем, сколько этой вакцины будет. То есть, возможно, через год ситуация как-то прояснится – если будут у нас делать прививки. Сейчас же говорить о сроках, когда снимут масочный режим, дистанцию ​​и т.д. – рано,

– заключает эпидемиолог.

Иван Сорока убежден: мы никогда уже не вернемся к таким спокойным временам, которые были до 2020 года, и определенные карантинные ограничения все равно будут оставаться с нами. Кроме того, появились новые штаммы вируса и нам следует следить, будут ли вакцины, которые сейчас предлагаются на рынке, эффективными и против них, будут ли они давать стопроцентный иммунитет и или требовать обновления прививочных штаммов ежегодно, как мы это делаем с вирусами гриппа.

Чем быстрее мы начнем вакцинировать население, тем быстрее сможем говорить о реальной стабилизации ситуации,

– пояснил специалист.



Сроки зависят от эффективности и темпов распространения вакцины / Фото Getty Images

Наиболее вероятный сценарий завершения пандемии, основанный на интервью POLITICO с ведущими вирусологами, выглядит так:

постоянное снижение количества случаев COVID-19 – до осени 2021 года ;

; нормализация повседневной жизни – в течение двух лет.

Точное время зависит от ряда факторов, таких как доступность быстрых тестов на COVID-19, эффективность вакцины и соблюдение людьми требований относительно ношения масок и сохранения дистанции.

Вакцина должна быть достаточно эффективной и широко распространенной, чтобы достичь коллективного иммунитета – когда люди, теоретически, смогут безопасно снимать маски и посещать массовые мероприятия. Это произойдет, когда около 60-70% населения будет иметь иммунитет к болезни – вирус тогда просто не сможет размножаться.

Тем не менее, вероятно, мир будет жить с COVID-19 всегда, даже после массовой вакцинации. Однако, если ее уровень будет достаточно высоким, ковид станет просто очередной болезнью, к которой большинство населения имеет определенный уровень иммунитета.

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