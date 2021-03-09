Борьба за кресло президента началась еще во время предвыборной кампании. Однако, даже через год после победы Владимира Зеленского на выборах, сторонники Петра Порошенко пытаются нивелировать все достижения действующего главы.

Биографию Петра Порошенко ближайшие 3 года будет писать Владимир Зеленский. Мы обречены сравнивать обоих президентов. Их предшественникам выпало руководить страной в совершенно иных условиях.

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Как Майдан повлиял на политику

Майдан подвел черту под довоенной историей Украины и утвердил новую точку отсчета. Порошенко и Зеленский превратились в политический Инь и Янь. С той лишь разницей, что страна продолжает спорить о том, в какие цвета раскрашивать каждого.

Наши оценки не претендуют на точность. У каждого своя собственная шкала измерения. Для одних президент, в первую очередь, главнокомандующий. Для других – борец с коррупцией. Для третьих – автор реформ.

Каждый будет оценивать главу государства по своим собственным критериям, и оттого все вердикты станут страдать от отсутствия общего знаменателя.

Заложники эмоций

Вдобавок, мы все остаемся заложниками эмоций. Тех, что мы испытывали во время избирательной кампании.

Избиратели Порошенко вряд ли забудут страх и недоверие, которое вселяли в них заявления Зеленского.

вряд ли забудут страх и недоверие, которое вселяли в них заявления Зеленского. Избиратели Зеленского вряд ли готовы признавать ошибочной ту эйфорию, которую они ощутили в момент победы.

Наши переживания настраивают нашу оптику. Все хотят заслужить право на фразу "мы же говорили". Потому избиратели 6 президента готовы заранее одобрить любой шаг своего кумира, а их противники готовы объявить "зрадой" даже то, что является "перемогой".

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Одни готовы заступаться за действующего главу государства даже тогда, когда его решения вредят стране. Другие готовы обесценивать поступки шестого даже тогда, когда они идут Украине во благо.

Проигравшей в этой схеме остается страна. Потому что мы меряем происходящее не ее интересами, а интересами нашего эго.

Если в нашем стремлении "не проиграть" мы готовы объявлять белое черным и наоборот, то это вряд ли идет на пользу Украине. Если базой для оценки для нас служит фамилия, а не поступок, то это не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Санкции против Медведчука

Санкции против "партии Кремля" лишь обнажили это противостояние. Многие сторонники пятого президента не готовы были к такому демаршу со стороны шестого. Потому теперь старательно обесценивают принятые им решения.

Порой кажется, что они были бы не против, если санкционный поход против Виктора Медведчука потерпит поражение. Во всяком случае, это позволит им и дальше не пересматривать свои оценки действующего президента.

Предыдущее президентство

Позволит и дальше считать, что "повестка суверенитета" остается в монопольном распоряжении его предшественника. Точно так же раздражает готовность адептов шестого главы государства обесценивать все, что было сделано в каденцию пятого.

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Потому что предыдущее президентство уж точно не состояло только лишь из упущенных возможностей. Стремление видеть мир в палитре черно-белого заставляет подозревать личные мотивы, но уж никак не выверенную оценку.

Оценка президентам

Собственно, именно эмоции не позволят нам договориться друг с другом. Оценки обоим постмайданным президентам будет выставлять время. Вдобавок, подбивать окончательные итоги наследию президента можно лишь тогда, когда его каденция закончилась.

В том и особенность, что следующие 3 года Владимир Зеленский будет дописывать не только свою собственную политическую биографию. Он заодно будет писать еще и биографию предшественника.

В тот момент, когда у страны появится седьмой президент – мы, наконец, сможем сравнить пятого с шестым.

Если итоги правления шестого президента будут впечатляющими – это ослабит позиции пятого, а если эрозия и деградация станут цвести – ностальгия по предшественнику будет оправдана.