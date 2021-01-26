Укрзализныця намерена запустить 2 скоростных поезда Интерсити+ производства чешской Skoda. Это произойдет после того, как их отремонтируют.

Источник: Укрзализныця

Чешские поезда планируют поставить на 3 маршрута.

Кстати Туалет, душ и другие фишечки: в поезде Укрзализныци можно проехаться с комфортом – фото

Куда будут курсировать электропоезда

Укрзализныця рассматривает такие направления для курсирования электропоездов Skoda:

восстановление поезда №720/719 Киев – Харьков – Киев;

восстановление поезда №748/747 Киев – Тернополь – Киев;

организация тактового движения по маршруту Киев – Винница – Киев.

Последнее направление интересно для пассажиров, следующих из Киева во Львов или в обратном направлении, ведь сейчас большинство людей едет в Винницу именно на Львовском Интерсити+. Из-за этого в пиковые летние и рождественские периоды это направление перегружено, а то и вообще мест не хватает. Расширение прямого сообщения с Винницей, которое предусматривает 2 рейса в день, высвободит места во Львов и Перемышль.

Что известно о ремонте вагонов

Ремонт моторных тележек будет выполнять непосредственно производитель Skoda Transportation Group.

Для уменьшения расходов вся базовая ремонтная подготовка вагонов будет проводиться на собственном предприятии Укрзализныци – ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

На заводе будет базироваться проектная группа опытных специалистов из разных подразделений Укрзализныци, которые имеют опыт ремонтных работ именно скоростных поездов.

В поездах заменят изношенные части, проведут антикоррозийные работы, смажут движущиеся детали и поменяют неисправное или поврежденное оборудование салона.

Когда завершат ремонт

Завершение ремонта первого электропоезда предварительно запланировано уже к концу 2021 года. Впрочем, сроки будут зависеть от результатов диагностики, которую сделают в Чехии и в Киеве специалисты Skoda, а также от срока поставки производителями колесных пар. Их должны полностью заменить.