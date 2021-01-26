Укрзализныця запустит скоростные поезда Skoda: куда они будут следовать
Укрзализныця намерена запустить 2 скоростных поезда Интерсити+ производства чешской Skoda. Это произойдет после того, как их отремонтируют.
Источник: Укрзализныця
Чешские поезда планируют поставить на 3 маршрута.
Кстати Туалет, душ и другие фишечки: в поезде Укрзализныци можно проехаться с комфортом – фото
Куда будут курсировать электропоезда
Укрзализныця рассматривает такие направления для курсирования электропоездов Skoda:
- восстановление поезда №720/719 Киев – Харьков – Киев;
- восстановление поезда №748/747 Киев – Тернополь – Киев;
- организация тактового движения по маршруту Киев – Винница – Киев.
Последнее направление интересно для пассажиров, следующих из Киева во Львов или в обратном направлении, ведь сейчас большинство людей едет в Винницу именно на Львовском Интерсити+. Из-за этого в пиковые летние и рождественские периоды это направление перегружено, а то и вообще мест не хватает. Расширение прямого сообщения с Винницей, которое предусматривает 2 рейса в день, высвободит места во Львов и Перемышль.
Что известно о ремонте вагонов
- Ремонт моторных тележек будет выполнять непосредственно производитель Skoda Transportation Group.
- Для уменьшения расходов вся базовая ремонтная подготовка вагонов будет проводиться на собственном предприятии Укрзализныци – ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".
- На заводе будет базироваться проектная группа опытных специалистов из разных подразделений Укрзализныци, которые имеют опыт ремонтных работ именно скоростных поездов.
- В поездах заменят изношенные части, проведут антикоррозийные работы, смажут движущиеся детали и поменяют неисправное или поврежденное оборудование салона.
Когда завершат ремонт
Завершение ремонта первого электропоезда предварительно запланировано уже к концу 2021 года. Впрочем, сроки будут зависеть от результатов диагностики, которую сделают в Чехии и в Киеве специалисты Skoda, а также от срока поставки производителями колесных пар. Их должны полностью заменить.
Что известно об электропоезде EJ675 Skoda City ElephantОн состоит из 6 двухэтажных вагонов на 623 места: 46 – первого класса, 590 – второго. Поезд рассчитан на скорость движения 160 километров в час.
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