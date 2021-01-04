К Рождеству в Украине постепенно будет снижаться температура воздуха, а уже после праздника небольшой дневной "минус" охладит западные регионы. Кроме того, Рождество, несмотря на аномально теплую температуру воздуха, может все же быть снежным.

Каким будет прогноз погоды в ближайшие дни

5 и 6 января в Украине все еще удержится теплая погода. Прохладнее всего будет на Востоке, где воздух прогреется всего лишь до 0...+5 градусов. А теплее всего – на юге, к примеру, в Крыму столбики термометров поднимутся до отметки в +10...+12 градусов. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на прогноз погоды Укргидрометцентра.

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5 января мокрый снег возможен только на Житомирщине, на остальной территории, кроме Востока, следует ожидать дожди. А вот 6 января будет солнечно и сухо.

Такой будет погода в Украине 5 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

6 января станет еще теплее / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Уже на Рождество, 7 января температура воздуха несколько снизится, а почти по всей Украине, кроме Юга, синоптики предсказывают дожди со снегом.

Прогноз погоды на Рождество, 7 января, от Укргидрометцентра

Когда наступит похолодание

Первый морозец ударит на Западе 8 января. При этом на Волыни и Ровенщине еще может идти снег. И днем, и вечером температура воздуха в западных областях будет колебаться от -1 до +1 градуса.

На остальной территории Украины будет теплее. Так, в центре и на востоке ожидается +2...+4 градуса тепла. А вот в южных регионах – +5...7 градусов.

Погода на 8 января / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

С 9 января похолодание станет существеннее. В частности, снизится ночная температура воздуха, а "минус" доберется до центральных и северных областей. Тем временем на Востоке ожидается мокрый снег с дождем.

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На Рождество погода ухудшится, а с 9 – 10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10...15 градусов мороза,

– рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Погода 9 января в Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Ранее синоптики уже прогнозировали, что погода в январе 2021 года будет значительно теплее чем в предыдущие годы. Температура воздуха в течение месяца будет на 2 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений.