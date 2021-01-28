Верховная Рада 28 января приняла во втором чтении закон о Бюро экономической безопасности. Этот новосозданный орган должен принять на себя функции налоговой милиции, экономических подразделений Нацполиции и СБУ.

Источник: 24 канал

Эпопея по созданию Бюро экономической безопасности продолжалась 2 года. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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"Вопрос подследственности бюро должен быть определен отдельным законом, то есть говорится о том, какие именно преступления бюро будет расследовать. Это закон подготовлен в нашем комитете и он будет рассмотрен в течение 2 ближайших недель Верховной Радой", – заявил он.

По его словам, чтобы запустить новый орган, который предусматривает штатную численность до 4 тысяч человек, надо, как минимум, год очень интенсивной работы.

Главная функция бюро экономической безопасности – это то, чтобы оно было направлено и заточено на аналитике, а не на силовых подразделениях, не на спецподразделениях, которые использовали обычно налоговая милиция в своих делах. Именно это отпугивало бизнес, скажем так, выполнять свои нормальные обязательства,

– отметил Монастырский.

Он сказал: "Минимум год – максимум 3 выделяю для того, чтобы Бюро экономической безопасности запустило свою работу. Я думаю, еще несколько законодательных инициатив в Верховной Раде должны проголосовать для того, чтобы бюро могло заработать в полную силу".

Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности