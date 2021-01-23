Закон о накопительной пенсионной системе в Украине должны принять в 2021 году. А саму систему запустить уже с 1 января 2023. Такую информацию озвучила руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная.

Старт накопительной пенсионной системы правительство хочет дать с 1 января 2023

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о накопительной пенсионной системе в 2021 году. Об этом министр говорила 22 января в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

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Заработать такая система должна с 1 января 2023 года.

Мы работаем над тем, чтобы в этом году приняли консолидированный и компромиссный закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы,

– сказала Лазебная.

Важно сделать это именно в 2021, чтобы иметь время для подготовки всех необходимых подзаконных актов, а вместе с тем и определить, когда давать старт самому проекту. Поэтому министр надеется, что:

2021 будет годом принятия закона.

2022 – годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки инфраструктуры.

А 2023 станет годом, "когда работающие люди – те категории, которые определит закон – будут откладывать из своей заработной платы по 2% на свои накопительные счета".

Интересно, что обязательной накопительная система будет для людей в возрасте до 50 лет. Для всех остальных же – добровольной. У плату же взносов положат на работодателя, а не на работника.