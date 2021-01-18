Денис Шмыгаль считает, что закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы удастся принять уже в 2021 году. Парламентариев будут просить проголосовать за соответствующий документ как можно быстрее.

Ожидания Шмигаля относительно принятия накопительной пенсионной системы

Сейчас вопрос накопительной системы пенсий находится в законодательной плоскости. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Рады", – отметил Шмыгаль.

Соответствующий проект закона готов, а народных депутатов будут просить принять его как можно скорее.

Хотим, чтобы в этом (2021 – 24 канал) году эта накопительная пенсионная система была введена,

– подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль убежден, что Украина нуждается в этом, в то же время считает неприемлемым, что за 30 лет независимости эту реформу не сделали.

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Что предусматривает пенсионная реформа