Когда в Украине введут накопительную пенсионную систему: прогноз Шмыгаля
Денис Шмыгаль считает, что закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы удастся принять уже в 2021 году. Парламентариев будут просить проголосовать за соответствующий документ как можно быстрее.
Ожидания Шмигаля относительно принятия накопительной пенсионной системы
Сейчас вопрос накопительной системы пенсий находится в законодательной плоскости. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
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"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Рады", – отметил Шмыгаль.
Соответствующий проект закона готов, а народных депутатов будут просить принять его как можно скорее.
Хотим, чтобы в этом (2021 – 24 канал) году эта накопительная пенсионная система была введена,
– подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль убежден, что Украина нуждается в этом, в то же время считает неприемлемым, что за 30 лет независимости эту реформу не сделали.
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Что предусматривает пенсионная реформа
- На первом уровне пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют работающие люди.
- Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Часть взносов люди начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и дальше будут платить в общий пенсионный фонд.
- Третий, последний уровень, предполагает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами решат нужными, в негосударственные пенсионные фонды.
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