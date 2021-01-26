В Украине референдум может состояться не ранее, чем в следующем году. В то же время его проведение будет стоить примерно 2 миллиарда гривен.

Источник: 112

В принятом парламентом законопроекте № 3612 предусмотрено, что сейчас первого референдума не будет. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Референдум будет в 2022 году

По его словам, в ближайшее время это не удастся сделать, ведь закон предусматривал возможность проведения референдума, начиная с 2022 года.

Сегодня есть ограничения и по финансам. Мы находимся в режиме COVID-19 в режиме достаточно серьезной экономии бюджетных средств,

– отметил Разумков.

Отметим! В Верховную Раду законопроект подал Президент Украины Владимир Зеленский. В первом чтении за инициативу голосовали еще 18 июня 2020 года. Тогда законопроект поддержали 252 народных избранника.

Тарифный кризис

Также Разумков напомнил о тарифном кризисе. Он отметил, что сейчас "каждая гривна должна быть на особом подсчете".

Кстати, всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Законопроект о референдуме: коротко

Верховная Рада во вторник, 26 января, приняла президентский законопроект о всеукраинском референдуме, который поддержали 255 нардепов.

В проект закона предложили выносить на всеукраинский референдум лишь один вопрос с ответами "да" или "нет".

Также всеукраинский референдум по народной инициативе может провозглашаться по требованию не менее 3 миллионов украинцев, имеющих право голоса.

В то же время объявлять о проведении референдума должен президент своим указом.