Когда в Украине состоится первый референдум: ответ Разумкова
В Украине референдум может состояться не ранее, чем в следующем году. В то же время его проведение будет стоить примерно 2 миллиарда гривен.
Источник: 112
В принятом парламентом законопроекте № 3612 предусмотрено, что сейчас первого референдума не будет. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Референдум будет в 2022 году
По его словам, в ближайшее время это не удастся сделать, ведь закон предусматривал возможность проведения референдума, начиная с 2022 года.
Сегодня есть ограничения и по финансам. Мы находимся в режиме COVID-19 в режиме достаточно серьезной экономии бюджетных средств,
– отметил Разумков.
Тарифный кризис
Также Разумков напомнил о тарифном кризисе. Он отметил, что сейчас "каждая гривна должна быть на особом подсчете".
Кстати, всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.
Законопроект о референдуме: коротко
- Верховная Рада во вторник, 26 января, приняла президентский законопроект о всеукраинском референдуме, который поддержали 255 нардепов.
- В проект закона предложили выносить на всеукраинский референдум лишь один вопрос с ответами "да" или "нет".
- Также всеукраинский референдум по народной инициативе может провозглашаться по требованию не менее 3 миллионов украинцев, имеющих право голоса.
- В то же время объявлять о проведении референдума должен президент своим указом.
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